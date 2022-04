Vermakelijke zaalvoetbalderby tussen FC Marlène en HV Veerhuys

De zaalvoetballers van FC Marlène hebben de Noord-Hollandse derby tegen HV Veerhuys met 6-5 gewonnen. De ploeg van Jeroen de Groot kwam met 3-0 voor, maar 't Veerhuys knokte zicht terug in de wedstrijd.

De ploeg van Najib Taki kwam terug tot 3-3, maar ging toch nog met een 4-3 achterstand de kleedkamers in. In de tweede helft bleef het spannend in Heerhugowaard. De thuisploeg liep uit tot 6-4, maar HV Veerhuys gaf zich niet gewonnen. Ze kwamen terug tot 6-5, maar Marlène trok aan het langste eind.

"Door de fouten wordt het een speltakel. Het was ook een spektakel doordat de marge zo klein bleef, waardoor het tot het einde spannend bleef", zegt Marlène-trainer Jeroen de Groot na afloop. "Fouten horen bij dit spel. Wie de minste fouten maken en ze afstraft,wint de wedstrijd. Een foutenfestijn zou ik het niet noemen, wel een spektakel", aldus Veerhuys-trainer Najib Taki.

In de loop van de avond zal een samenvatting met reacties van de wedstrijd online verschijnen.