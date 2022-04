Oosters-orthodox Pasen in Hilversum: "Als gelovige wil je toch iets terug doen"

Het is vandaag Oosters-orthodox Pasen, wat veel wordt gevierd door inwoners uit Oekraïne. Kerken in Hilversum hebben daarom een paasmis georganiseerd met een wel heel bijzondere gast.

Het Oosters-orthodox Pasen is een van de belangrijkste dagen van hun geloof. Er worden eieren versierd, paasmanden gevuld en een grote schoonmaak gehouden thuis. De Kerken van Hilversum hebben hun handen ineen geslagen om op deze belangrijke dag toch iets te organiseren voor Oekraïners in het Gooi. "Als gelovige wil je toch iets terug doen, dan denk je niet meer aan alle verschillende stromingen", zegt Jan-Willem Meinsma van Kerken van Hilversum terwijl hij zonnebloemen uitdeelt.

De Rooms-katholieke Sint Vitus Kerk stelt haar deuren open voor de Oosters-orthodoxe priester Mychailo Lesiv. De priester is speciaal uit Oekraïne gekomen om de vluchtelingen een beetje hoop te bieden in deze moeilijke tijd. "Ik mis mijn thuis en vrienden. Toch is dit een fijne manier om het toch te vieren", zegt een Oekraïense kerkbezoeker.

Paasmandje

Het is tijdens deze viering een traditie om paasmanden te zegenen door een priester. "We hebben daarom iedereen een mand gegeven", zegt Sonja Zeven van de Kerken van Hilversum. De stoet begon bij het opvangcentrum en ging met mand en zonnebloem richting de Sint Vitus Kerk.

"Wie weet kunnen we samen wel de mis doen", zegt pastoor Jules Dresmé terwijl de stoet Oekraïners van het opvangcentrum naar de kerk lopen. Jules mag aan het einde van de mis samen met priester Mychailo de paasmanden zegenen. Mychailo zegt dat hij dankbaar is dat de kerkgemeenschap zich open stelt voor deze belangrijke dag. Tijdens zijn gebed gaan de gedachte vooral uit naar hoop en vrede.