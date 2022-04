Al vijf weken met de trap naar de zesde etage vanwege kapotte liften: "Dat dit nu nog kan?!"

Dieven hebben de kabels van de twee liften in de flat gestolen, waardoor de liften niet gebruikt kunnen worden. En dat is inmiddels al vijf weken geleden. Martin Ottevanger denkt wel twee keer na voordat hij zijn woning verlaat. Even naar beneden voor een volle vuilniszak is geen optie. "Als ik niet naar beneden hoef voor werk of iets anders, dan staan de vuilniszakken hier in de huiskamer te wachten tot de volgende dag. Je gaat over alles nadenken, wanneer je boodschappen gaat doen et cetera."

Ottevanger neemt vaak op de derde etage een rustpauze, omdat het voor hem niet te doen is om in één keer naar boven te lopen. Mijn buren zijn aan het verbouwen, die moeten alle bouwmaterialen naar boven tillen. Ik weet niet hoe ze het gaan doen met de nieuwe keuken."

Ook maakt hij zich zorgen over buren die echt slecht ter been zijn. "Ik zie soms mensen echt naar boven strompelen, ik denk dat er heel veel mensen al weken binnen zitten hier."

Ook een buurman van Ottevanger, die moeilijk loopt en een stok heeft, ondervindt hinder van de kapotte liften. "Ja het is wel vervelend. Ik ben wel 20 minuten bezig om boven te komen."

Noodlift

Woningcorporatie Ymere laat weten de situatie vervelend te vinden voor de bewoners en heeft gelijk een traplift geïnstalleerd. Ottevanger heeft er wel even op gezeten, maar maakt daar verder geen gebruik van. "Ik denk dat ik wel een half uur bezig ben, als ik met dat ding naar boven moet. "

Ook heeft Ymere hulp ingeschakeld om bewoners te helpen met het naar boven tillen van de boodschappen. Maar niet iedereen maakt daar gebruik van, zo vertelt de man die is ingehuurd om de bewoners te helpen. "Mensen doen toch graag alles zelf. Zelfs als ze het heel zwaar vinden zijn ze geneigd om het zelf te doen."

De reparatie van de liften laat lang op zich wachten, omdat de benodigde onderdelen schaars zijn. Ymere zet alles op alles om de liften zo snel mogelijk te laten repareren, maar weet niet hoe lang dat gaat duren. Martin Ottevanger pleit voor een tijdelijke bouwlift aan de buitenkant van de flat als tussenoplossing. "Ja dat kost veel geld, dus dat zal wel de reden zijn dat we die niet hebben. Maar dat dit nu nog kan in deze tijd, ik vind het echt te triest voor woorden."