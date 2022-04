Ed heeft weer beet en stuit op 'scheepswrak' in Waddenzee: "Het lijkt wel een kerkhof daar"

Een heuse mammoetkies, tal van explosieven: de vondsten stapelen zich op voor Ed Mallekoote. De 'speurder' uit Den Helder denkt weer flink prijs te hebben nadat hij afgelopen week stuitte op een mogelijk scheepswrak. De zoveelste vondst het afgelopen jaar. "Ik heb uiteindelijk zoveel onderdelen gevonden. Botresten, vliegtuigonderdelen, cockpitonderdelen, een kompas, munitie en lichtkogels", aldus Mallekoote. Nu dus een bootje, waar het vandaan komt is onduidelijk.

Ed Mallekoote weet ondertussen wel wat het is om iets bijzonders te vinden op het Helderse strand of het wad, maar ook voor hem wordt het nu wel 'een beetje te gek voor woorden'. De vondsten lopen niet alleen op in aantallen, maar ook in variaties. Van botten van een heup of onderbeen, tot aan onderdelen van een volgens hem 'vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog'. "Een half jaar terug, pak hem beet, vond ik het eerste onderdeel dat was een vliegtuigband. Toen kwam ik tot de conclusie dat er veel meer moest liggen", vertelt Mallekoote. En dat blijkt te kloppen. Het roept voor hem veel vragen op: "Waar komt het allemaal vandaan?" Want ook Ed beseft dat het vinden van één bot al heel wat is. "Voor mijn gevoel loop ik op een kerkhof, zoveel botten liggen daar. Daar moet iets gebeurd zijn, iets waar niemand nog iets van weet." 'En toen gebeurde het weer' Afgelopen week had Ed dus weer beet. Hoewel hij van plan was te gaan vissen, besloot hij wat verder te lopen. "Één keer per maand, vlak nadat het volle maan is geweest, is het het laagste tij, zal ik maar zeggen. En dan kun je nog verder lopen dan tot waar de vloedlijn normaal eindigt", legt hij uit.

Quote "Je staat wel even paf en denkt meteen: dit moet geborgen worden, verzorgd worden" Ed Mallekoote

Langs de vloedlijn stuitte hij op een oud scheepje van hout. "Het hout was verzadigd van water en als gevolg daarvan gezonken. Ik keek er nog een eens naar en kwam toen tot de conclusie dat het best wel eens kon gaan om een scheepje van twee- tot driehonderd jaar oud", vertelt hij. Of de inschatting van Ed waarheid blijkt te zijn, zal nog moeten worden onderzocht. Het feit blijft wel dat het weer gaat om een vondst. En dat bleef Ed zelf dan ook niet in de koude kleren zitten: "Je staat wel even paf en denkt meteen: dit moet geborgen worden, verzorgd worden." Tekst gaat verder onder de foto's.

Nu een bootje, maar eerder vond Ed in hetzelfde gebied al een vliegtuigwrak en talloze botten. Voor Ed een kwestie van 'één plus één is twee'. "Je denkt meteen: dat hoort bij elkaar", zegt hij. Verder onderzoek naar de vondsten De meeste vondsten heeft Ed ondertussen bij de juiste instanties ingeleverd. Zo werden de menselijk botten bij de politie ingeleverd - die de datering van hiervan zal vaststellen - en zijn de wrakstukken naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gestuurd. Of er daadwerkelijk een verband is tussen de vondsten, is afwachten. Volgens Ivo de Jonge, voorzitter van de studiegroep luchtoorlog 1939-1945 (SGLO), is het belangrijk om niet op de zaken vooruit te lopen. "De conclusie is eigenlijk dat er door Ed veel voorwerpen zijn gevonden, waaronder botten en wrakstukken, maar het is belangrijk om eerst de resultaten af te wachten voordat er conclusies worden getrokken over het mogelijke verband." Zo zou het volgens De Jonge ook te maken kunnen hebben met de afgelopen stormen, waardoor de stroming ervoor heeft gezorgd dat er veel voorwerpen zijn aangespoeld.

Quote "De marine gaat op basis van zijn eerste vondst, in mei en onderzoek langs de kust doen" Ivo de jonge

De vondsten zullen eerst moeten worden gedateerd en verder moeten worden onderzocht om een duidelijk beeld te schetsen van de onderlinge relatie van de objecten. Op dit moment zijn er vooral nog veel vraagtekens. "De marine gaat op basis van zijn eerste vondst, in mei een onderzoek langs de kust doen, om te kijken of daar nog een vliegtuigwrak ligt", vertelt De Jonge. Er is volgens De Jonge namelijk op dit moment 'nog geen aanleiding om de eerste vondst van Ed aan een eerste wrak van een vliegtuigwrak te koppelen'. Wel wordt er serieus onderzoek gedaan naar een mogelijk wrak dat in de Waddenzee kan liggen. "De marine gaat met sonar kijken of er een wrak te vinden is van een boot of vliegtuig en als we die resultaten hebben, in medio mei, dan kunnen we meer zeggen."