Van alternatieve gitaarpop tot van alles en nog wat: platenlabel Excelsior viert 25-jarig bestaan

Groot feest in Paradiso vanavond. Want het Amsterdamse platenlabel Excelsior Recordings bestaat - iets langer -dan een kwart eeuw. Het jubileum werd vorig jaar uitgesteld vanwege corona, maar nu mogen de remmen eindelijk los.

Het begon in juni 1996 met de 'alternatieve gitaarpop' van bands als Caesar, Daryll-Ann, Scram C Baby en Johan. Maar het label is veel meer dan dat. "Als je echt van muziek houdt, hou je ook van soul en hiphop." We blikken terug op 25 jaar muziekgeschiedenis, maar kijken vooral ook vooruit. Met Excelsior-oprichters Ferry en Frans, 'huisdrummer' Jeroen en een zeer bekend - maar nieuw - lid van de Excelsior-stal.