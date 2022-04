Ten Hag 'heel blij' met vertrek naar Manchester United

Brian Brobbey, die goed was voor de winnende goal tegen NEC, zei desgevraagd blij te zijn voor Ten Hag. "Het is een hele goede stap. Hij verdient het ook echt na alles wat hij heeft gepresteerd bij Ajax. Ik ben blij voor hem, als hij me over twee jaartjes meeneemt", grapte de aanvaller.

Ten Hag zei nog niet te veel te willen stilstaan bij wat hij allemaal gaat missen als hij eenmaal is vertrokken naar Manchester. "Ik denk alleen nog aan hoe mooi het is en met hoeveel plezier ik iedere dag naar de club rijd, omdat ik in een hele fijne werkomgeving zit."

Hoewel Ajax met drie punten weer in de bus stapt naar Amsterdam, vindt Ten Hag dat zijn ploeg tegen NEC beter had moeten voetballen. "Zeker over de rechterkant. In de eerste helft was de veldbezetting zeker niet goed, maar over de linkerkant hebben wij zeker wel goed gevoetbald."

Brobbey ging nog even in op zijn winnende goal: "We hielden het geloof erin. Ik kreeg een goede bal van Nico, een kopkans, toen geloofde ik er wel in dat ik er eentje zou maken, of iemand anders."