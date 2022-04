'Missie volbracht' van AZ na late zege op sc Heerenveen, vindt Jansen

"Zoals wel vaker dit seizoen moesten we in de achtervolging", begon Jansen in gesprek voor de camera van ESPN. "Gelukkig hebben we het wel voor elkaar gekregen. Ik ben blij met de wissel van Reijnders vandaag, want die heeft het beslist."

Zakaria Aboukhlal begon als linksbuiten bij AZ én in de basis. Jansen is tevreden over zijn pupil. "Hij heeft het gezien de omstandigheden naar behoren gedaan. Zijn laatste wedstrijd in de basis is alweer een tijdje terug. Hij zorgde voor dreiging en liep goed diep. Onze missie is volbracht, we wilden reageren na het onnodig puntenverlies tegen PEC. Het is zaak dat je dan reageert. Dat hebben we gedaan."