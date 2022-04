Groen Geel mag blijven hopen op nog een jaar Korfbal League na zege op HKC

Groen Geel heeft een beslissingsduel in de play-offs afgedwongen tegen HKC. De korfballers uit Wormer wonnen met 31-28. Bij een nederlaag tegen de club uit Hardinxveld-Giessendam was degradatie uit de Korfbal League een feit. Komende dinsdag valt de beslissing in de best-of-three serie.

De Zaanse ploeg leidde halverwege met een ruime marge van vijf doelpunten tegen HKC: 10-5. Ondanks een harde wedstrijd begon Groen Geel sterk door Carlo de Vries en Elise Al. De korfballers uit Wormer leek meer inzet te tonen en stond met 17-11 met de rust. Onder andere door een aantal rake schoten van Terenc Griemink kreeg de thuisploeg wat lucht.

Na de rust kwamen de bezoekers terug van 18-13 tot 21-17. Hierna bleef het ongemeen spannend, want de ruime marge van Groen Geel verdween tot twee punten bij 25-23. In de slotfase bleef het stuivertje wisselen. Drie minuten voor tijd zorgde Lisanne de Bruin voor een ruime marge door 30-26 te scoren. In het resterende deel van de wedstrijd kwam de zege niet meer in gevaar: 31-28.

Door de overwinning staat het 1-1 in de best-of-three serie. Daarom valt komende dinsdag de beslissing of Groen Geel ook volgend seizoen in de Korfbal League actief is.