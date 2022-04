Zwaarbevochten zege AZ door late goal van Reijnders

Het eerste gevaarlijke moment van de Friezen was direct raak. Na een dieptepass van Tibor Halilović schoot Amin Sarr de bal hard achter Peter Vindahl: 0-1. Dat was al na zeven minuten, waardoor AZ in de achtervolging moest. Dani de Wit kreeg tot tweemaal toe van dichtbij de kans om te scoren, doelman Erwin Mulder was spelbreker.

Reijnders goudhaantje

Het eerste schot na rust kwam op naam van Zakaria Aboukhlal, die weer eens in de basis mocht beginnen. De aanvaller vond Mulder op zijn weg. AZ bleef hierna het initiatief houden en creëerde kansen via Yukinari Sugawara (schot net naast) en Karlsson (vrije trap op het doel).

Vervolgens duurde het weer even voor het aanwezige publiek kon opveren, maar dat gebeurde na een hard schot van invaller Tijjani Reijnders. Sam Beukema kopte in de slotfase naast en in de tegenstoot schoot Anthony Musaba over. Die misser kwam hem duur te staan, want nog geen minuut later zorgde Reijnders voor de 2-1. Dat was de nekslag voor Heerenveen. In de blessuretijd kreeg Arjen van der Heide nog een schietkans, zijn inzet eindigde op de paal.

Opstelling AZ: Vindahl; Sugawara, Beukema, Martins Indi, Wijndal (Witry/88); Midtsjø, De Wit (Reijnders/46), Clasie; Aboukhlal (Evjen/73), Pavlidis (Sowah/88), Karlsson