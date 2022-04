Marina helpt Oekraïense vluchtelingen op weg in Amsterdam: "Ze moeten de gebruiken leren kennen"

Marina Godavalova-Lubberding heeft een ontmoetingsplek opgericht voor Oekraïense vluchtelingen, met als doel ze op weg te helpen in Amsterdam. Buurthuis de Aker in Osdorp is ingericht als huiselijke plek waar Oekraïense vluchtelingen samen kunnen komen en activiteiten kunnen bijwonen. Iedere zaterdag is daar een uitgebreid programma, met onder andere Nederlandse taallessen, consulten over het leven in Nederland, maar ook ontspannen activiteiten zoals schilder- en yogalessen.

Terwijl er soep wordt gekookt en er schilder spullen worden klaargezet, vindt in een andere ruimte een yogales plaats. De les wordt gegeven door een dame die in Oekraïne professioneel yogalerares was en nu haar kennis en skills kan gebruiken om lotgenoten te helpen met ontspannen. Een van de vluchtelingen legt hoe waardevol de yogalessen voor haar zijn. Ze zat 36 dagen in een kelder terwijl Kiev gebombardeerd werd. Haar lichaam voelde stijf en zat vol stress, dankzij de yoga kan ze beter relaxen.

Droge boterhammen

Voor Marina spreekt het voor zich anderen te helpen. "Al help je 1 persoon met intergreren, de waardering is priceless." In het begin zag ze veel getraumatiseerde mensen. "Veel van hen huilden, ze waren van slag. Maar toen ze 'Borscht' aten voelden ze zich meer thuis. Het was alsof ze oma's 'Borscht' aten." Eten is dan ook een van de belangrijke elementen in het buurthuis. "Nederlanders hebben hele andere eetgewoontes. Jullie eten bijna de hele dag droge boterhammen met beleg, dat is heel anders dan de Oekraïne cultuur. Wij eten de hele dag warm."

En is er nog wel meer waaraan sommige Oekrainers in Amsterdam moeten wennen. Twee vriendinnen begrepen er niets van dat mensen met hun schoenen, de schoenen die ze ook dragen terwijl ze over straat lopen, hun huis betreden. "Dat is het raarste dat is ooit heb gezien." Ook valt het ze op dat Nederlanders hun gordijnen open laten staan: "Ee laten hun hele huis aan andere zien. Dat is wel een beetje raar voor Oekrainers."