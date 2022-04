Hulpboer Hidde stuurt koeien Castricumse weide in: 'Vroeg opstaan en helpen met melken'

Een bijzondere dag voor hulpboer Hidde: aan hem vandaag de eer om de koeien op boerencamping De Kei in Castricum de weide in te sturen. "Eigenlijk vind ik dit het mooiste moment", zegt veehouder Arnold Res, die staat te popelen zijn dames het land in te sturen.

Gelukkig krijgt Arnold geregeld hulp van campinggasten. Vandaag helpt Hidde, die met zijn moeder, broer en zus op de camping staat. Hulpboer Hidde is vanochtend vroeg vanuit zijn woonplaats Staphorst naar Castricum is gereisd om Arnolds koeien hun vrijheid te geven.

Koeien in de wei in Castricum - NH Nieuws

"Ik help hem met melken en sta altijd vroeg op", zegt Hidde stoer. Volgens Hiddes moeder is 'de hele vakantie afgestemd' op de bijzondere ceremonie van vandaag. Zelf zou Hiddes moeder het liefst weer eens op vakantie naar Frankrijk gaan, maar dat ziet de boer in wording niet zo zitten: "Ik blijf lekker hier."

Lekker buiten

Boer Arnold is blij dat zijn dames weer in de wei staan, ook omdat dat hem veel werk scheelt. "Ze kunnen zelf hun voer ophalen en ze brengen zelf hun mest weg. Dan hoef ik een stuk minder te doen." De komende maanden worden ze 's avonds nog binnengehaald, in de warmste maanden van het jaar mogen ze het klokje rond in de wei grazen.