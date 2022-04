Geen opvolgers, maar bestuur dorpsraad treedt af: '90ste verjaardag misschien sterfdag'

De twee overgebleven bestuursleden van de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp hebben bekendgemaakt af te treden. Omdat pogingen opvolgers te vinden vooralsnog niets hebben opgeleverd, hangt het voortbestaan van de vereniging daarmee aan een zijden draadje.

"Ik was de eerste die zei: ik stop ermee", vertelt penningmeester Albert Roos in gesprek met NH Nieuws. "En omdat je het in je eentje niet voor elkaar krijgt, was het voor (secretaris, red.) Margriet ook genoeg geweest." Roos windt er geen doekjes om: het aangekondigde aftreden is bedoeld om een doorbraak te forceren. "We hebben anderhalf jaar gelobbyd", vertelt hij over de vruchteloze pogingen om opvolgers te vinden. "Dus we hopen dat er actieve leden zullen opstaan."

Idealiter zijn er vijf nieuwe bestuursleden nodig, al behoort een afgeslankt bestuur ook tot de mogelijkheden. Toch is dat verre van ideaal, vertelt Roos. "We hebben het prima samen", zegt hij over de samenwerking met Rietmeijer, "maar we krijgen wel erg veel op ons bordje." Dat Badhoevedorpers niet in de rij staan om een bestuursfunctie in te vullen, wijt Roos onder meer aan andere bezigheden. "Zolang er gewerkt wordt, kun je weinig uren in een bestuursfunctie steken." 'Verkapte' participatie Behalve het gebrek aan animo onder dorpelingen speelt ook de interactie met de gemeente een rol, vertelt Roos. "Er gebeurt ontzettend veel in Badhoevedorp", verwijst hij naar de herinrichting en woningbouw, "en er wordt regelmatig aan ons gevraagd wat we vinden, maar we ervaren meer dan eens dat de gemeente onze mening gebruikt om te onderstrepen wat er allemaal niet kan."

Neem de Sloterbrug: "De gemeente heeft wel over de Sloterbrug nagedacht", verwijst Roos naar de renovatie van de brug over de Ringvaart. "Maar niet waar het verkeer naartoe wordt geleid", benoemt hij een van de recente pijnpunten, die wat de dorpsraad betreft had kunnen worden voorkomen als er beter naar hen was geluisterd.

Roos heeft inmiddels geconcludeerd dat de verkapte participatie 'geen tegenwerking' van de gemeente is, maar onderdeel van de bestuurscultuur. "Het kost zo'n manager ook veel moeite om dingen in de organisatie gedaan te krijgen." Hij heeft vertrouwen in de nieuwe gemeenteraad, want die zou hebben beloofd zich geregeld in Badhoevedorp en andere kleine kernen te laten zien. En als ook het aanstaande college zich van haar goede kant laat zien, moet ook de dorpsraad zich verlossen van 'alle negatieve ervaringen', benadrukt hij. "Vers bloed kan tot nieuwe inzichten en contacten komen." Voor zichzelf en Rietmeijer ziet hij vooral een rol aan de zijlijn weggelegd. "Als mentor bijvoorbeeld." Ultimatum En wat als er tijdens de bestuursvergadering van 24 mei geen vijf opvolgers blijken te zijn? "We zijn bereid om tot 1 oktober een interim-bestuur te vormen", aldus de penningmeester. "Maar als er voor 1 oktober niemand opstaat, ben ik bang dat de vereniging ophoudt te bestaan." Waarom 1 oktober? "Dan bestaat de vereniging 90 jaar, dus de negentigste verjaardag zou ook de sterfdag kunnen worden." Het einde van de dorpsraad hoeft niet het einde van alle burgerparticipatie in Badhoevedorp te betekenen, benadrukt hij. "Dan zouden er wel groepjes gevormd kunnen worden, die zich met thema's als verkeer of mobiliteit bezighouden. Een andere mogelijkheid is een klein bestuur dat die werkgroepen dan faciliteert." Wel zouden die werkgroepen tot op zekere hoogte met elkaar moeten samenwerken, of dezelfde doelen moeten nastreven. "Als wij de gemeente verwijten dat ze niet integraal kunnen denken, moeten wij dat zelf wel kunnen doen."