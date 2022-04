Myrthe en Joshua gaan zeilend de wereld rond: "We zien wel wanneer we terugkomen"

Het is een droom van velen: alles achter je laten en de wereld rondreizen. Voor vrijwel iedereen blijft het bij een droom, maar niet voor Myrthe Groenendaal (29) en haar vriend Joshua Verdonk (36). Ze hebben de stoute schoenen aangetrokken en gaan binnenkort vanuit de haven in Monnickendam met hun zeilboot op wereldreis.

Joshua loopt al jaren met het plan rond om er voor langere tijd met een boot op uit te trekken. Al sinds zijn jeugd is hij verknocht aan zeilen en boten in alle soorten en maten. Een lange reis was er nog niet van gekomen, maar toen hij na een burn-out weer aan het werk ging en in de file stond, hakte hij de knoop door. "Ik moest mijn droom verwezenlijken want anders heb ik daar mijn hele leven spijt van." Als schrikbeeld had Joshua de vroege dood van zijn opa voor ogen. "Tien dagen dagen nadat hij met pensioen ging, is hij overleden."

First date

Drie jaar geleden ontmoette Joshua Myrthe en bij hun eerste date vertelde hij haar al van zijn vurige wens voor lange tijd het ruime sop te kiezen. Myrthe heeft niets met bootjes en moest daarom even slikken toen haar vriend zijn dromen besloot te verwezenlijken. Hij verkocht met flinke winst zijn huis en kocht een oude boot. "Een Southerly, meer dan 10 meter lang en ruim 3,5 meter breed met weinig diepgang," zegt Joshua trots, "en wat heel speciaal is dat de kiel ophaalbaar is en de boot kan droogvallen."