Straks live: de 75e editie van het bloemencorso in Heemstede en Haarlem

Na twee jaar afwezigheid door corona is vandaag dan eindelijk weer het bloemencorso in Heemstede en Haarlem. De bloemenparade wordt voor de 75e keer gehouden. Om kwart voor acht komen de praalwagens aan in Heemstede en zal de stoet met 55 wagens doorrijden naar Haarlem. Kijk hier vanaf 19.45 live mee naar het bloemencorso vanaf de Herenweg in Heemstede.