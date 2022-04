Nog altijd loopt Amsterdam achter op klimaatdoelen, vooruitzicht wel beter dan vorig jaar

Want er moet meer gebeuren om de klimaatdoelen te halen, concludeert onderzoeksbureau CE Delft. Het doel is om de CO2 uitstoot in 2030 55 procent lager te laten zijn dan in 1990 het geval was. Nu lijkt het erop dat Amsterdam niet verder komt dan 42 procent reductie.

Ook op korte termijn worden de doelen waarschijnlijk niet gehaald. In 2025 zou Amsterdam de CO2-uitstoot met 5 procent omlaag moeten hebben gebracht. Zoals het er nu voorstaat wordt dat 2 procent.

Potentiële meevallers

Hoewel de verwachtingen dus nog niet in de buurt komen van de klimaatdoelen, zijn ze ten opzichte van vorig jaar wel verbeterd. Destijds voorspelden de onderzoekers nog een reductie van 37 procent. Daarnaast hoopt het college dat een verdere uitwerkingen van het landelijke coalitieakkoord en mogelijke nieuwe bevoegdheden voor gemeentes voor een inhaalslag kunnen zorgen.

Van Doorninck geeft ook aan dat de gemeente onderzoekt of er iets gedaan kan worden aan de groei van datacenters. Ook wordt onderzocht hoe de CO2-uitstoot zich ontwikkelt en wat er nodig is om bij te sturen, laat de wethouder weten.

Problemen

Naast mogelijke oplossingen zijn er volgens Van Doorninck ook een aantal problemen die aangepakt moeten worden. Zo verwacht het stadsbestuur de komende jaren een groot tekort aan vakmensen die nodig zijn om de ambities waar te kunnen maken.

Ook de overbelasting van het elektriciteitsnetwerk is een probleem. Met de groeiende vraag naar elektriciteit is de maximale capaciteit op het stroomnet bijna bereikt, zegt netbeheerder Liander. "Om dit op te lossen zijn soms onconventionele maatregelen nodig", schrijft Van Doorninck. Vanochtend meldde AT5 al dat Liander volgens de gemeente niet goed voorbereid was op een overvol elektriciteitsnetwerk in de stad.