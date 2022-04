Schiphol: 'Kom niet meer naar de luchthaven vanwege drukte, terminal is te vol'

Op Schiphol is flinke chaos ontstaan in de terminal door een wilde staking van een groep bagagelossers van KLM. De vertrekhallen zijn inmiddels zo vol, dat Schiphol reizigers met een vlucht tot 15.00 uur oproept om niet meer naar de luchthaven te komen. Er zijn inmiddels tientallen vluchten geschrapt, waardoor de drukte alleen maar toeneemt. Joost van Doesburg van FNV meldt dat de medewerkers de staking inmiddels hebben opgeheven.

Vertrekhal 2 op Schiphol is overvol - NH Nieuws / Floris Roubos

"Mede door de staking bij KLM is de terminal op dit moment te vol ... Dit is een uiterste en zeer vervelende maatregel die Schiphol met het oog op de veiligheid moet nemen. Reizigers met een vraag over hun reis kunnen terecht bij hun luchtvaartmaatschappij", aldus Schiphol in een reactie. De afritten richting Schiphol op de A4 zijn in beide richtingen gesloten om te voorkomen dat mensen nog naar de luchthaven komen. Eerder vanmorgen was de situatie volgens KLM en Schiphol nog beheersbaar, maar omdat er inmiddels tientallen vluchten zijn geschrapt worden de rijen steeds langer. NH Nieuws-verslaggever Servaas Hilgers laat op Twitter zien hoe reizigers die aankomen op Schiphol begroet worden door de lange rijen.

Wilde staking Het gaat om een zogeheten 'wilde staking', wat betekent dat deze niet gecoördineerd is door de vakbond maar door de medewerkers zelf is georganiseerd. Medewerkers zijn boos omdat een deel van hun werk wordt uitbesteed aan het bedrijf Viggo. Joost van Doesburg van FNV meldt dat het werk inmiddels weer wordt opgepakt. KLM heeft afhandelingsbedrijf Viggo nodig vanwege het grote personeelstekort bij haar eigen grondafhandelingsafdeling. Het KLM-personeel klaagt over slechte arbeidsomstandigheden, zoals een te laag salaris, en zou dat de reden zijn voor het enorme tekort. Op een filmpje dat gedeeld wordt door FNV is te zien dat de medewerkers in een kantine zitten en onder andere 'actie' roepen en nieuwe collega's eisen. Ongeveer 150 werknemers hebben het werk neergelegd. Artikel gaat verder onder de tweet.

Er is een wilde staking uitgebroken onder de platform personeel van ⁦@KLM⁩. Ze zijn woedend over de slechte arbeidsvoorwaarden, enorme werkdruk en het plan om afhandelingsactiviteiten deels te gaan uitbesteden. #staking #schiphol #vastveilig14 pic.twitter.com/GMn1f5VFz8 — Joost van DOESBURG (@JoostvDoesburg) April 23, 2022

De wilde staking valt in een de drukste dagen van de meivakantie, die vandaag begonnen is. In een andere tweet is te zien hoe Vertrekhal 1 vanmorgen vroeg al volgelopen is. De komende weken wordt er dagelijks topdrukte verwacht. Bij alle bedrijven op Schiphol is er te weinig personeel om het grote aantal passagiers en vluchten zonder groot oponthoud te verwerken. Vluchten geschrapt Er zijn inmiddels al tientallen vluchten geannuleerd vanwege de staking. Schiphol roept reizigers op om niet meer naar de luchthaven te komen omdat de terminal te vol is. KLM heeft eerder al meerdere vluchten moet schrappen vanwege landingsbaanonderhoud op Schiphol en een ongunstige windrichting. Daardoor zijn er minder start- en landingsbanen beschikbaar. Een woordvoerder van KLM laat NH Nieuws weten dat de directie vanochtend met de stakers in gesprek gaat. "Deze werkonderbreking heeft verregaande consequenties voor onze klanten en ook voor andere collega’s in deze drukke periode."

De lange zigzagrij op @Schiphol loopt gelukkig goed door pic.twitter.com/QWaPHvy0Zl — Kris Schiermeier (@Kschiermeier) April 23, 2022

De traverse tussen Vertrek 3 en 2 op Schiphol is nokvol. KLM/Delta-reizigers moeten dus in 3 aansluiten om in 2 in te checken. Staking wordt niet omgeroepen. https://t.co/wC2JmFYmyM. Foto’s via @Florisroubos pic.twitter.com/myvFs5qvI9 — Doron Sajet (@dsajet) April 23, 2022