Alkmaarse bootverhuurder stopt, nét voor het hoogseizoen: "Het doet pijn"

Het vaarseizoen is weer begonnen en dat betekent dat het in de Alkmaarse grachten steeds drukker wordt. Bootjes van verhuurder Buiten met Buiter zullen echter niet meer te zien zijn. Door 'klagende buren' en een gebrek aan uitbreidmogelijkheden stoppen de eigenaren ermee. "Het doet pijn, dat het op deze manier tot een einde komt", vertelt Jim Buiter.

Volgens Jim was het vanaf het begin lastig was om een vergunning te krijgen voor zijn bootjesverhuur: "Uiteindelijk zijn we begonnen met een soort gedoogconstructie", aldus Jim, die in 2015 samen met zijn broer Tom het bedrijf begon. "We hebben vaak contact gehad met de gemeente. Dat ging prima, alleen met de vergunning was het gewoon lastig", vertelt hij.



