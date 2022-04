Burgerbelangen Amstelveen ondanks zetelwinst buitenspel gezet: "Klap in gezicht kiezer"

Burgerbelangen Amstelveen, de enige Amstelveense partij die al in de raad zat én zetelwinst heeft geboekt, is geëlimineerd in de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie. Goed Voor Amstelveen, een nieuwkomer die twee zetels behaalde, mag nog wel meepraten.

BBA-fractievoorzitter Ruud Kootker - NH Nieuws

Het huidige college in Amstelveen bestaat uit de VVD, D66 en PvdA. Die eerste twee partijen leiden de coalitieonderhandelingen. VVD en D66 kiezen er niet voor om een college te vormen met de drie grootste partijen: VVD (acht zetels), D66 (zeven zetels) en bbA (5) zetels. Wel is de koers ingezet om het huidige college voort te zetten en lokale partij Goed voor Amstelveen (2 zetels) hieraan toe te voegen. In totaal zijn er 37 raadszetels in de gemeente Amstelveen. 'Lichte voorkeur' Formateurs Herbert Raat (VVD) en Floor Gordon (D66) adviseerden positief over beide scenario's, dus was het aan de fracties om te kiezen. Die geven 'een lichte voorkeur' aan een coalitie met de PvdA en Goed voor Amstelveen (GvA).

Quote "Dit is een klap in het gezicht van de kiezer" BBA-fractievoorzitter Ruud Kootker

"Het is een brede coalitie die recht doet aan de verkiezingsuitslag met de grootste winnaar van de verkiezingen als toevoeging op de huidige coalitie", luidt de gezamenlijke verklaring van de twee fracties. Ze zeggen ook 'een goede balans tussen partijen met partijprogramma's die elkaar aanvullen' te zien. "Dit is een klap in het gezicht van de kiezer", zegt BBA-fractievoorzitter Ruud Kootker tegen NH Nieuws. "We zijn de derde grootste partij onder de grotere partijen de enige partij die zetelwinst heeft geboekt én zelfs nominaal meer stemmen heeft behaald. Dat lijkt me dan dé partij om mee tot een akkoord te komen. Ik ben zeer teleurgesteld." Pauze De fractievoorzitters nemen nu even pauze en dan zal verder worden onderhandeld over de inhoud. Ze beloven 16 mei weer met nieuws te komen. Zelf een coalitie bouwen? Dat kan met de tool in onderstaand artikel, waarin voor iedere gemeente de verkiezingsuitslag overzichtelijk is weergegeven.