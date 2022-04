"Sluiting darkstores is beste nieuws in weken, het is een teringzooi hier"

Het plan van de gemeente om drie magazijnpunten van flitsbezorgers te sluiten in De Pijp wordt enthousiast ontvangen door bewoners. De drie zogenoemde darkstores zouden niet in het bestemmingsplan passen en moeten daarom verdwijnen.

"Geweldig, dat is het beste nieuws wat ik in weken heb gehoord", vertelt een bewoner. "Ja, waarom? Nou, het is een teringzooi met die jongens hier." Een ander: "Het is echt een gekkenhuis hier, met fietsen. Ik word er af en toe wel krankzinnig van hoor."

De gemeente heeft de komst van nieuwe darkstores eind januari al voor de duur van een jaar verboden. Wethouder Marieke van Doorninck zegt dat de toekomst van andere huidige darkstores, zoals in het geval van de drie in de Pijp, ook niet zeker is.

"Het is een hele nieuwe sector, daar hadden we nog geen beleid voor", zegt Van Doorninck. "Dat zijn we aan het maken. En in dat beleid komt heel duidelijk staan waar darkstores kunnen komen en onder welke omstandigheden. Ik denk dat er op dit moment veel in Amsterdam zitten die daar niet onder gaan vallen. Die uiteindelijk daar ook weg moeten."

Wanneer de drie darkstores in de Pijp moeten sluiten is nog niet bekend. De flitsbezorgers zullen waarschijnlijk bezwaar indienen en naar de rechter stappen. Ondanks dat verwacht de gemeente dat de darkstores binnen afzienbare tijd weg zullen zijn.