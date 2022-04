Kaasdrager Ron 50 jaar in het gilde en luidt nu zelf de bel

De Alkmaarse kaasmarkt is vandaag door iemand uit de eigen gelederen geopend. Ron Westra is 50 jaar lid van het Alkmaarse Kaasdragersgilde. In 1972 kwam hij bij het gilde, en net als elke kaasdrager heeft hij een bijnaam: De Klep.

Zelf is Ron vrij nuchter over het jubileum: "Tsja, dat gaat vanzelf, elke twaalf maanden is weer een jaar." Een rondje op de kaasmarkt leert dat de jubilaris daar graag gezien is. "In het begin had ik het best moeilijk, en Ron heeft me daar bij geholpen" en "hij was een hele sterke en ook best wel snelle kaasdrager", vertellen zijn collega's aan mediapartner Alkmaar Centraal.

De Klep

Alle kaasdragers hebben een bijnaam. De naam De Klep dankt Ron aan zijn Alkmaarse motorrevisiebedrijf. Een klep is een belangrijk onderdeel van een verbrandingsmotor. Wanneer een kaasdrager 68 wordt is dat het einde van zijn 'actieve carrière'. Inmiddels is Ron een jaar of acht niet echt meer actief op de kaasmarkt. Maar kaasdrager blijf je voor het leven.