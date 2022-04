Eindexamenleerlingen gooien met bloem en vernielen mogelijk spullen Hoornse school

Leerlingen van de vierde klas op het Tabor College d'Ampte startten vanmorgen een vrolijke examenstunt met muziek, totdat een kleinere groep toch andere bedoelingen had. Bloem vloog door de gangen en mogelijk zijn er spullen vernield. Directeur van de school Stef Macke is teleurgesteld in dit groepje scholieren.

Hij kan zich wel voorstellen dat leerlingen die dachten dat dit hun laatste lesdag was, iets wilden doen. "Maar dat moet niet ontaarden in rommel maken. Het is een kleine groep die zich daar niet aan kan houden."

Op de school worden normaal gesproken eigenlijk geen examenstunts gedaan, vertelt Macke. "Op de laatste lesdag gaan we ieder jaar iets leuks doen, dus dan zijn de leerlingen niet op school. Vanwege het jubileum van de school waren we afgelopen woensdag naar de Efteling, dus deden we vandaag niks." De directeur vertelt dat het ook nog niet de laatste lesdag is voor de vierde klas. "Vanwege corona gaan we na de meivakantie iets langer door met de lessen."

Hoewel er geen examenstunt gepland stond, had een aantal eindexamenleerlingen toch iets georganiseerd. "Het begon op een leuke manier met muziek en confetti door het gebouw", vertelt Macke aan NH Nieuws. "Dat was hartstikke leuk. Door een aantal andere leerlingen is er bloem meegenomen, zij hadden wat andere intenties dan de leerlingen die met de stunt begonnen waren."

Directeur Macke vindt het niet leuk dat het zo is gegaan. "In de meivakantie gaan we de camerabeelden secuur bekijken om te kijken of we de leerlingen kunnen identificeren", vertelt hij. "Als er vernieling is aangericht, lijkt het mij duidelijk dat de schade op die leerlingen verhaald wordt." Ook het netwerk van jongerenwerkers is ingelicht over de situatie.

Op iedere laatste lesdag bereidt de school zich voor op leerlingen die mogelijk 's avonds naar school komen, zo ook dit jaar. "Via jongerenwerk vangen we signalen op, maar of dat gebeurt, is een tweede", zegt Macke. "We hebben voorzorgsmaatregelen genomen, daar weiden we verder niet over uit."

Na de meivakantie verwacht Macke de vierde klas weer terug op school. "Dan gaan we op een normale manier naar het examen toewerken. Dat willen de meeste leerlingen ook."