File op A10 Noord na aanrijding tussen motor en busje

Na een ongeval op de #A10 richting het noorden, vlak voor Tuindorp Oostzaan, gaat het verkeer over één rijstrook, de berger is nu bezig. Ook bij Watergraafsmeer richting Oost is een ongeval geweest. Door deze incidenten loopt de vertraging in en rond Amsterdam flink op. pic.twitter.com/u6jWGzcub4