Henk ten Cate in De Aftrap over transfer Ajax-trainer Erik ten Hag: "Hij krijgt met de botte bijl te maken"

Tijd. Dat is wat trainer Erik ten Hag nodig heeft als hij komende zomer bij Manchester United aan de slag gaat. Voormalig (assitent)trainer van onder meer Ajax, Barcelona en Chelsea Henk ten Cate zegt in onze voetbal talkshow De Aftrap dat hij hoopt dat de Tukker die tijd gegund wordt. Maar waarschuwt Ten cate: "Oud-voetballers zitten in dit soort programma's te vertellen hoe het moet en hanteren dan de botte bijl. Daar krijgt hij mee te maken."