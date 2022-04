Oudste fan van FC Volendam hoopt op promotie: "En dat ze er dan niet meer uitgaan"

Jan van Wonderen is 89 en al vanaf zijn 16e fan van FC Volendam. Hij heeft meer dan 70 jaar een seizoenkaart en die van komend seizoen is al binnen. "Het meest belangrijke is dat ik meemaak dat ze toch nog een keer promoveren. En dat ze er dan niet meer uitgaan", vertelt Jan in zijn woning in Purmerend.

Op tafel ligt een multomap met krantenknipsels van de vele keren dat zijn club promoveerde naar de Eredivisie. De laatste keer was in 2008 en als het nu lukt, zal het de tiende keer zijn dat FC Volendam aan deze competitie mag meedoen.

En die promotie zal worden gevierd met de heen-en-weer op de dijk in Volendam: de kar die de geschiedenis van de club symboliseert tussen eerste- en eredivisie. Jan was er bij alle wisselingen bij. Moeiteloos somt hij bepalende spelers op uit de rijke historie van de club uit het vissersdorp. Hij vertelt over het kampioenschap in 2008 en de beslissende wedstrijd uit in Den Haag tegen ADO. "Met 30 bussen vol gingen wij er naartoe. Wat een spektakel. En toen scoorde Jack Tuijp het enige doelpunt uit een draai. Wat een ontlading."

Heen-en-weer

Jans grote wens is dat na 14 jaar weer de eredivisie wordt bereikt. "En dan wel voor altijd", voegt hij er dreigend aan toe. Want het moet maar eens afgelopen zijn met dat geheen-en-weer. Eerst winnen, het liefst meteen vanavond. En anders zijn er nog twee kansen in de resterende wedstrijden. "Het beste is nu. Ik denk dat het in Den Bosch 0-2 wordt. En als 0-3 wordt, spring ik tegen het plafond."