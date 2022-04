Mickey Mouse dringt zich op aan winkelende Alkmaarders, tot de politie hem wegstuurt

Het centrum van Alkmaar kreeg gisteren hoog bezoek: niemand minder dan Mickey Mouse liep tussen het winkelend publiek. Toch was niet iedereen daar blij mee: Mickey was niet zo gezellig als de 'echte', viel mensen lastig en moest door de politie worden weggestuurd.

Mickey vroeg aan voorbijgangers of ze met hem op de foto wilde. Een leuke geste, maar Mickey wilde er wel geld voor zien. En dat kon nog wel eens vervelend worden.

Winkelend publiek vond de verklede man vervelend en belde de politie vanwege overlast. "Eenmaal aangekomen hebben we de man gevraagd of hij wilde vertrekken en heeft hij zijn pak uitgedaan", vertelt ze. "Hij is zelf weggegaan en is niet aangehouden."