Enkhuizer politiek reageert geschrokken op plotseling overlijden raadslid Chris Segerius

In de Enkhuizer politiek is met verbazing gereageerd op het overlijden van Chris Segerius. De 'luis in de pels' is onverwachts op 78-jarige leeftijd overleden. "In Chris verliezen we een zeer bevlogen en markant raadslid dat in korte tijd zijn stempel heeft weten te drukken op de politiek in Enkhuizen", aldus burgemeester Eduard van Zuijlen.

Chris Segerius - Jorik Simonides

Het nieuws dat Chris Segerius is overleden werd op donderdag bekendgemaakt aan de raadsleden van Enkhuizen. Bob Sikkema, die namens de PiratenPartij in de raad van Enkhuizen is geïnstalleerd, vertelt aan de redactie van WEEFF/NH Nieuws dat hij zeer geraakt is door het plotselinge overlijden van de 78-jarige blogger en politicus. "Ik heb vooral te doen met zijn vrouw en kinderen. Dat natuurlijk ten eerste", zegt Sikkema. "Maar ook zullen we hem ontzettend gaan missen in de politiek. We hebben in de afgelopen jaren als partij veel van hem opgestoken, en hadden dezelfde fascinatie voor veel dingen." Enkhuizerzand Eén van deze zaken is het recreatiegebied in Enkhuizen, waar Chris zich al jaren sterk voor maakte en zelfs daardoor in de gemeenteraad terecht kwam. "Hij was inhoudelijk erg op de hoogte, en maakte zich sterk voor de burgers", zegt Sikkema. "Ik hou daar wel van, als iemand echt voor iets vecht. Zo was Chris."

Quote "Wij zullen zijn stem over het recreatiegebied in Enkhuizen zeker niet verloren laten gaan" bob sikkema, piratenpartij enkhuizen

Het raadslid zegt de komende jaren een sparringpartner te gaan missen in de Enkhuizer raad en te blijven vechten voor transparantie, ook over het recreatiegebied Enkhuizerzand. "Met zijn overwinning tijdens de afgelopen verkiezing heeft hij zich onsterflijk gemaakt. Wat hij deed was een hele prestatie. We zullen zijn stem over het Enkhuizerzand dan ook zeker niet verloren laten gaan." College is zeer geschokt Ook namens het college vertelt Enkhuizer burgemeester Eduard van Zuijlen zeer geschokt te zijn door het plotselinge overlijden van het net geïnstalleerde raadslid. "Onze gedachten gaan allereerst uit naar zijn vrouw en familie", zegt Van Zuijlen. "We wensen hun veel sterkte bij het dragen van dit verlies."

Quote "Het zal heel raar zijn om te zien dat zijn zetel de komende jaren leeg zal blijven" Gemeente Enkhuizen

Tevens zegt de burgemeester in Segerius een zeer bevlogen en markant raadslid te verliezen, die in korte tijd zijn stempel op de politiek in Enkhuizen heeft weten te drukken. Raadszetel Maar wat betekent het overlijden van Segerius voor zijn zetel in de raad, die hij vorige maand met de verkiezingen bemachtigde? Tijdens zijn verkiezingsstunt behaalde zijn Lijst Segerius al twee zetels in de Enkhuizer gemeenteraad, waarvan er één teruggegeven moest worden omdat Chris de enige verkiesbare op zijn lijst was. Tekst gaat verder.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat er, na het nodige onderzoek verricht te hebben, sprake is van een uitzonderlijke situatie. Aangezien er geen nummer twee op lijst stond, en er geen opvolgers bij de partij zijn aangewezen, zal zijn zetel tot de volgende verkiezingen leeg blijven. "Het zal heel raar zijn om te zien dat zijn zetel de komende jaren leeg zal blijven. Maar met het overlijden van Chris is er sprake van een blanco lijst", aldus de woordvoerder. "Wij hebben als gemeente een dusdanig grote raad, dat de zetel niet opgevuld kan worden door een andere partij. Bij een kleiner aantal zetels in de raad was dat een mogelijkheid geweest."