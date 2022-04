Laatste kans voor AZ-supporters om puntig hek tegen wangedrag te voorkomen

Dat meldt de supportersvereniging op haar website.

AZ gaf eerder in een overleg met Ben-Side Loyals aan te zijn beboet omdat AZ-fans 'attributen op het veld gooien'. Zo heeft de club een boete gekregen van 16.000 euro omdat er tijdens de wedstrijd AZ - Celtic met bier werd gegooid. "Tijdens AZ – Feyenoord, AZ – Ajax en AZ – Bodø/Glimt was het ook weer raak", schrijft de supportersvereniging.

Ook krijgt de voetbalclub al langere tijd klachten van fotografen, de KNVB en de UEFA over het beklimmen van de boarding (graffitiwand), die er juist staat om pers te beschermen. Ben-Side Loyals: "Ook hiervoor zijn boetes uitgedeeld door de KNVB en UEFA en hebben de fotografen de schade aan hun materiaal verhaald op AZ."

Kammetjes

Na het overleg is dit weer gebeurd en nu voelt AZ zich 'genoodzaakt om maatregelen te nemen': "Om het klimmen over de boarding tegen te gaan, wilde AZ voor aankomende thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen kammetjes - kleine puntjes - op de boarding plaatsen om het klimmen tegen te gaan."

Daarop is het bestuur van de vereniging met de club 'in gesprek gegaan'. "We hebben voorgesteld om het nog één laatste kans te geven voordat de kammen geplaatst worden", aldus Ben-Side Loyals. "Hiermee is AZ akkoord gegaan. Wel is het zo dat als ook maar één supporter over of op de boarding klimt, er de volgende thuiswedstrijd kammetjes op de boarding zitten."