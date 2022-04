Schotse man veroordeeld tot 25 jaar cel voor betrokkenheid bij moord op Martin Kok

Christopher Hughes (33) is vandaag in zijn thuisland Schotland veroordeeld tot een celstraf van 25 jaar voor zijn betrokkenheid bij de moord op Martin Kok. Dat meldt de Schotse rechtbank vandaag.

Misdaadblogger en ex-crimineel Martin Kok werd in 2016 doodgeschoten op een parkeerplaats van een seksclub in Laren.

De 33-jarige Schot lokte Kok op 8 december 2016 in de val. Hij zou een afspraak hebben gehad met Hughes in een hotel in Amsterdam. Na de afspraak lopen de twee naar buiten en probeerden twee andere mannen Kok dood te schieten. Het pistool gaat niet af en Kok loopt zonder iets te vermoeden door.

Diezelfde avond gaan Kok en Hughes samen naar seksclub Boccaccio in Laren. Als ze uit het pand lopen, gaan ze beiden naar hun eigen auto. Het tweetal van eerder op de dag komt dan weer tevoorschijn en schiet Kok alsnog dood met acht kogels.

Tijdens de zomer voordat Kok werd vermoord werd er ook al een bom onder zijn auto geplaatst. De bom werd door een voorbijganger ontdekt toen Kok zat te eten in een restaurant. Een jaar daarvoor werden zijn huis en zijn auto beschoten.

Lid criminele organisatie

Hughes was tussen 2013 en 2020 betrokken bij een internationale criminele organisatie. De 33-jarige Schot was in die periode betrokken bij het importeren en de handelen van cocaïne, vuurwapens en munitie, het witwassen van geld en het opzetten van een bedrijf waardoor criminelen de mogelijkheid hadden om versleutelde berichten te versturen.

In januari 2020 werd de Schotse crimineel in Turijn aangehouden. Op 30 maart van dit jaar werd bekendgemaakt Hughes schuldig werd bevonden voor zijn rol in de liquidatie op Kok.