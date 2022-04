Hoe de inzamelactie van de Haarlems-Oekraïense Anna honderden vrijwilligers op de been bracht

Ze dacht dat haar inzamelactie voor Oekraïense vluchtelingen in Polen, die ze een dag na het uitbreken van de oorlog startte, een paar tassen met spullen zou opleveren. Maar het overtrof al haar verwachtingen. De winkel van de Haarlems-Oekraïense Anna Roelofs-Ivanchenko raakte binnen no-time tot aan de nok toe gevuld. Ze moest zelfs twee keer naar een grotere locatie verhuizen en inmiddels heeft ze met een heel team een dagcentrum opgezet voor vluchtelingen in het voormalige V&D-pand in Haarlem.