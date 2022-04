Verbouwing universiteitsbibliotheek UvA 'mogelijk nog duurder'

De UvA laat weten dat de hogere kosten voor de verbouwing van de UB een 'samenspel van verschillende factoren' is. De bouwwerkzaamheden aan de monumentale UvA-panden blijken moeilijk aan te passen door onder andere de nieuwe normen voor duurzaamheid en verblijfsklimaat.

Maar dat is niet het enige probleem: tijdens het strippen van de monumentale gebouwen is geconstateerd dat door eerdere ingrepen de constructieve veiligheid is verslechterd en deze moet worden hersteld tijdens de restauratie en verbouw. "Dit vraagt om veel meer inspanningen om tot goede technische en inpasbare oplossingen te komen en vraagt meer werkvoorbereiding", laat de UvA weten aan het universiteitsblad.

Verder heeft de verbouwing van de UB ook te maken met hogere bouwkosten door andere ontwikkelingen. Zo was er tijdens de coronacrisis een krapte aan bouwmaterialen en capaciteit, wat de oorzaak was van hogere aanbestedingen. Op dit moment kampt het project met inflatieontwikkeling, de gevolgen van de energiecrisis en de impact van de oorlog in Oekraïne. "Door de toegenomen onzekerheid is de verwachting dat we dit jaar en mogelijk ook volgend jaar met hogere (bouw) inflatie te maken zullen hebben", meldt de UvA.

Verruiming onvoorziene kosten

Om de extra kosten op te kunnen vangen heeft de onderwijsinstelling de post 'onvoorziene kosten' voor tegenvallers binnen het project verruimd van 10 naar 15 procent. De UvA verwacht dat dit toereikend is voor de te verwachten prijsstijgingen. "We kunnen dit opvangen maar fijn is het niet", laat de woordvoerder weten. "Van de totale UvA-begroting mag jaarlijks maximaal 12 procent worden uitgegeven aan huisvestingskosten. Daar blijven we hoe dan ook binnen."

De verbouwing van de UB gaat in ieder geval negen maanden langer duren. Volgens de huidige planning zal de nieuwe Universiteitsbibliotheek begin 2024 klaar zijn.