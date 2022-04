Een jaar stervensbegeleiding in hospice Zuider-Amstel: 'Je hoeft geen shit te verkopen'

Hospice Zuider-Amstel in Ouderkerk aan de Amstel bestaat in mei een jaar. Stervenden worden begeleid door een team van tientallen vrijwilligers, onder wie Gail, Marieke, Zosja en Renee. Ze werken volgens de filosofie dat mensen er 'niet komen om te sterven, maar om de laatste dagen van hun leven zo goed mogelijk te leven', vertellen ze aan mediapartner AAN! tijdens een rondleiding door het sterfhuis.

Een man op hoge leeftijd in een rolstoel wordt door Renee de serre achter de huiskamer ingereden. Het vergt enige organisatie, want meneer zit aan de zuurstof en het is even de vraag of er in de serre een stopcontact dichtbij genoeg is om het apparaat draaiende te houden. Dat is gelukkig het geval. "Je bent hier echt om de mensen te verwennen", vertelt Renee. "Koekje bij de koffie of een eitje bakken. Dat vinden mensen heel prettig, want ze komen vaak uit het ziekenhuis of uit een thuissituatie, waar niet heel veel zorg was."

"Ik wil me nuttig voelen", zegt Gail. "Het is geweldig mooi als je mensen kan helpen in hun laatste fase."

Hospice Zuider-Amstel bestaat begin mei een jaar. Het hospice heeft vier bedden beschikbaar voor mensen in hun laatste levensfase. Voor deze vier bedden zijn er momenteel zestig vrijwilligers werkzaam die samen met de verpleegkundigen de stervenden in de watten te leggen. "De vrijwilligers en verpleegkundigen dragen de hospice", zegt Marion Snoek, initiatiefneemster en coördinator van het hospice.

Ze liep al langer rond met de wens om dit soort werk te doen, dus toen ze een jaar geleden de kans kreeg, greep ze die met beide handen aan. "Iemand bracht mij in contact met het hospice. Het feit dat je er even kan zijn voor iemand, vind ik mooi. Dat ik iets terug kan geven van wat ik over heb. Soms even luisteren naar iemand of een babbeltje maken, grapjes maken. Het is niet alleen maar zwaar en verdrietig. Het is wel nodig dat iemand zijn positieve stemming meeneemt."

Als bewoners iets willen hebben of hulp nodig hebben, kunnen ze bellen. De vrijwilligers dragen allemaal een pieper en gaan er als eerst op af om te kijken wat er nodig is. "Soms is dat verpleegkundige hulp of pijnbestrijding, soms is dat een kopje koffie", legt Marieke uit.

Marion (67) komt oorspronkelijk uit onderwijs, maar was de laatste dertig jaar van haar werkende leven croupier in het casino. Toen ze met pensioen ging, ging ze aan de slag bij het Joods Hospice Immanuel. "Ik vond dat werk zo bevredigend. Je hoeft mensen die dood gaan ook geen shit meer te verkopen. Het gaat gewoon om je leven zo fijn mogelijk af te sluiten." Daarom besloot ze zelf een hospice te starten en met veel kunst en vliegwerk is dat gelukt.

Inmiddels heeft het hospice enige naamsbekendheid en weten veel Amstelveners van het bestaan af. Toch is Marion boven alles afhankelijk van vrijwilligers. Bij Zuider-Amstel zijn dat er nu zestig, al zou Marion de groep graag nog iets zien groeien. Daarnaast staat er nog een team van betaalde huisartsen en verpleegkundigen, die de medische zorg voor de bewoners op zich nemen.

Blij werk

Het is Marion tot nu toe altijd gelukt voldoende vrijwilligers te vinden om het hospice draaiende te houden. "Heel veel mensen willen iets nuttigs doen. Iets van jezelf te geven zonder er iets voor terug te verlangen. Het is blij werk. Dat klinkt gek, maar je doet veel goeds. Ook voor de nabestaanden. Mantelzorgers zijn zo blij dat hun geliefden goed verzorgd worden."

Marieke: "Ik denk dat we allemaal een bepaald soort hart hebben en iedereen zet dat op zijn of haar eigen manier in. Dat maakt ons in staat zijn om in te tunen op de behoefte van de bewoners. De een wil wat meer afstand, de ander juist dat je wat dichterbij komt. Ik vind het de kunst om dat tot in de finesse je eigen te maken."

Waken

Tussen 8.00 uur en 23.00 uur zijn er altijd vrijwilligers aanwezig in het hospice, altijd in teams van twee. Als een inwoner op sterven ligt, en diens familie er niet bij kan zijn, nemen de vrijwilligers het waken over. ’s Nachts doet de verpleegkundige dat, zodat niemand alleen hoeft te sterven. Maar het komt ook wel voor dat familieleden in het hospice logeren, bijvoorbeeld op een opklapbed in de kamer zelf of op de bank in de huiskamer.