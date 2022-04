Gemengde gevoelens bewoners Hilversumse straat na opening vergroend plein

Hoewel de opknapbeurt van dit deel van de Ampèrestraat nog niet af is, kiest de gemeente Hilversum er toch voor om een feestelijk moment te houden. In het geval van de Kleine Drift, waar ook een pleintje vergroend wordt, heeft de gemeente besloten de opening te cancelen. Daar zou later deze ochtend een openingsfeestje plaatsvinden, maar zover zijn ze daar nog niet.

Volgende week komen de houtsnippers en dat geeft, zo is de gedachte bij de aanwezigen, het pleintje meteen een geheel ander aanzicht. Dan is het gelijk niet meer mogelijk om met stenen te gooien, zoals de afgelopen dagen het geval is geweest.

De vertegenwoordigers van de gemeente benadrukken dat het pleintje aan de Ampèrestraat nog niet af is. Iets dat na één blik al duidelijk is. Volgens planning had dat de klus al geklaard moeten zijn, maar de levertijden van de materialen, het hekwerk en de speeltoestellen werken niet mee. Dit stukje Hilversum oogt daardoor nog kaal, allesbehalve groen, maar ziet er wel opgeruimd uit.

"Het ziet er prachtig uit, maar hoe het hiervoor was, was het functioneler"

Alcoholloze bubbels en taartjes staan op een opklapbaar tafeltje klaar voor de buurtbewoners die op de opening af komen. Voordat wethouder Floris Voorink het lint doorknipt, laten de bewoners zich al uit over de opgeknapte plek in hun straat.

"Het ziet er prachtig uit, maar hoe het hiervoor was, was het functioneler", zegt een buurvrouw. Haar buurtgenoot, zittend op zijn rollator, merkt op dat die hele metamorfose van hem niet had gehoeven.

Rolschaatsen

Even verderop geven twee buurtbewoonsters aan dat ze het nieuwe plein 'heel mooi vinden'. Het is nu veel meer een geheel geworden. Dat doet de straat goed. Daar staat tegenover dat de kinderen niet meer kunnen rolschaatsen en stoepkrijten, wat als een gemis wordt beschouwd. En een bankje had eveneens prettig geweest, maar daar is bewust vanaf gezien omdat zo'n zitplek uitnodigend werkt op hangjongeren.

Samen met de bewoners is de gemeente al tijden bezig Hilversum-Oost te vergroenen. Het gebied behoort tot een van de meest versteende gebieden van Nederland. De inwoners willen meer groen en daar is nu veel meer aandacht voor. In de vele bouwplannen die er zijn in Oost is overal plek gereserveerd voor meer groen en is de gemeente begonnen met het vergroenen van diverse pleintjes. Wijkcentrum De Geus was als eerste aan de beurt.