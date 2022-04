Jongeren gaan al suppend het drijvende plastic te lijf in Hoornse haven

De dames zien het wel zitten om een nat pak te riskeren voor Moeder Aarde. Ook al lijkt het in eerste instantie behoorlijk schoon te zijn, verderop en achter de boten is genoeg afval in het water te vinden. "Je doet iets voor de natuur en het is gelijk ook heel gezellig", besluit de 16-jarige Meike.

En zo ook deze twee meidengroepen. Waarin kwetsbare jongeren samen komen. Esther: "Het zijn twee meidengroepen, vanuit het Venenlaankwartier, Hoorn-Noord en de binnenstad. En er is een groep van de school d'Ampte." Ze hebben elkaar voor het eerst ontmoet in het talenthuis van Stichting Netwerk, dat werd opgericht om jongeren van de straat te houden en te verbinden tijdens de coronacrisis.

Dat alles in het kader van de internationale World Earth Day. 'Eigenlijk een een soort moederdag voor de aarde', omschrijft jongerenwerker Esther de Groot van Stichting Netwerk. Allerlei jongerenorganisaties slaan vandaag landelijk de handen ineen om afvalplastic de kop in te drukken.

