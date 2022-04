Op zoek naar het perfecte tulpenplaatje bij een magische zonsopkomst in Midwoud

De West-Friese tulpenvelden zijn een dankbare plek voor veel natuurfotografen. Onderdijker Jean Paul Bardelot zet in deze periode graag zijn wekker en duikt nog voor zijn werk de velden in. Op zoek naar hét perfecte tulpenplaatje.

Midwoud, 6.15 uur. Ook vandaag weer heeft Jean Paul Bardelot zijn wekker gezet en gaat hij - gewapend met camera - de tulpenvelden in. Hij doet niets liever. "De wereld ontwaakt. Je hebt de geluiden van de vogels, je bent lekker alleen. Het is magischer dan 's avonds, vind ik. Met dit mooie weer moet je nu de velden in. Het kan zo weer voorbij zijn." Het is inderdaad stil als Jean Paul arriveert. Het tulpenveld aan de Broerdijk ligt er schitterend bij. Het molentje en het mooie weer doen de rest. Alle ingrediënten voor een prachtige serie foto's van zijn hand zijn aanwezig. Passie De passie voor het fotograferen kwam een jaar of tien geleden. En nadat de telefoon werd ingeruild voor een professionele camera, kwamen de volgers op zijn Instagram-pagina al snel. "Ik word soms gevraagd om foto's in het buitenland te maken. Zo ben ik in Zwitserland en Tunesië geweest. Sta je ineens op een berg de zonsopgang te fotograferen." Allemaal hobbymatig, al is daar verandering in gekomen. "Ik was 25 jaar lang exportmanager, maar sinds twee maanden werk ik als creatief fotograaf bij een online houthandel. Ik heb dus van mijn hobby mijn beroep gemaakt. Ze weten dat het kan gebeuren dat ik tijdens de tulpenperiode wat later op mijn werk verschijn. Dat is gelukkig geen probleem." Tekst loopt door na de afbeelding.

Een eerdere tulpenfoto van Jean Paul Bardelot - Jean Paul Bardelot

Er is weinig tijd te verliezen. De zon maakt zich op om zich te tonen aan de dag, dus neemt Jean Paul snel zijn positie in het veld in. "Ze noemen het het gouden uur, maar eigenlijk duurt het maar een paar minuten", weet hij. "De banen lopen hier prachtig richting de zon. Dat maakt dit veld extra mooi. Het is prachtig vandaag", glundert hij, als het nog half zeven moet worden. Zorgvuldig kiest hij de banen met tulpen die hij vast wil leggen. Na een serie foto's bekijkt hij snel het resultaat. Een kleine twintig minuten later stapt hij tevreden weer op. "Je ziet de gloed op de rode tulpen, prachtig." Vijand Naar verwachting heeft Jean Paul nog maar een paar dagen voordat de kopmachines en tulpenkoppers een einde maken aan het prachtige gezicht. "Of dat de grote vijand is? Eigenlijk wel natuurlijk, maar ik snap het vanuit de boeren natuurlijk ook wel. Maar het is altijd wel zonde als ze gekopt worden." Jean Paul pakt snel zijn spullen in en vertrekt weer. De reguliere werkdag kan beginnen. "Maar eigenlijk is de dag nu al geslaagd."

Het perfecte tulpenplaatje - Jean Paul Bardelot