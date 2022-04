De Peiling: een vijfdaagse werkweek is niet meer van deze tijd

Er moet natuurlijk gewerkt worden voor de kost, maar moet dat écht een vijfdaagse werkweek zijn? Dat vragen steeds meer mensen zich af. Uit onderzoek van de vacaturesite Indeed blijkt dat de helft van de Nederlanders de 40-urige werkweek niet meer van deze tijd vindt. Met name hoogopgeleiden en jongeren willen minder werken.

Sinds 2003 is het aantal mensen dat tussen de 28 en 35 uur werkt verdubbeld, zo meldt het CBS. En die trend lijkt verder door te zetten. Met name de jonge generatie en hoogopgeleiden vinden dat een vijfdaagse werkweek niet meer past anno 2022. De kans is daarom groot dat we op termijn veranderingen gaan zien in hoe de werkweek eruitziet, bijvoorbeeld een vierdaagse werkweek, waarbij je voor vijf dagen betaald wordt.

Die vierdaagse werkweek is een belangrijk onderdeel van een goede werk-privébalans, iets wat veel mensen belangrijk vinden. Bijna 40 procent van de ondervraagden vindt dat hun werk een te prominente rol in hun leven heeft. Hoe zie jij dat? Heeft werken ook een te grote rol in jouw leven (gehad)? Laat het weten en praat mee!