Jaimies grote droom komt uit: Hilversum krijgt een theatercafé

Lekker eten terwijl je naar een voorstelling kijkt: het kan binnenkort bij theatercafé 'Muze in de Stad' in het centrum van Hilversum. De verbouwing is nog in volle gang, maar op 5 mei gaan de deuren open.

Zij is al eigenaar van eetcafé Muze bij Wisseloord en daar komt dus nu een cultureel zusje in het centrum bij: Muze in de Stad. "Het is superspannend en keihard werken, maar heel gaaf om te doen!"

Samen met Didi van den Brand, verantwoordelijk voor de horeca, en Martijn Versteeg, die de zakelijke kant voor zijn rekening neemt, is Jaimie al maanden druk in de weer. Dankzij een geslaagde crowdfundingsactie kunnen ze het pand op nummer 33 helemaal naar wens verbouwen.

"Het theater is gestopt, er is geen poppenkast voor kinderen meer. Dus ik denk dat dit echt iets is wat Hilversum kan gebruiken."

"Hier komt de bar en daar een klein podium," vertelt Jaimie, die verantwoordelijk is voor de theaterkant van het café. De gasten komen zowel om te eten als om naar een voorstelling te kijken. "Denk bijvoorbeeld aan een driegangenmenu met na elke gang een korte voorstelling. Of eerst uitgebreid eten en dan een wat langere voorstelling. We gaan verschillende dingen uitproberen, maar het draait om culinair en cultureel genieten tegelijkertijd," aldus Jaimie.

Audities

En wat is er zoal te zien op het podium? "Cabaret, kleinkunst, muziek, theater, voor ieder wat wils. En in het weekend willen we overdag ook kindervoorstellingen programmeren," vertelt Jaimie. "We zijn nu druk met audities, dus artiesten mogen zich nog bij ons melden!"