Amsterdam wil drie darkstores sluiten: niet in bestemmingsplan en overlast

De gemeente gaat door met de strijd om overlastgevende darkstores in Amsterdam dicht te krijgen. Nu zijn drie darkstores van flitsbezorgers in De Pijp aangeschreven om hen te bewegen tot sluiting. Volgens de gemeente passen de betreffende vestigingen niet in het bestemmingsplan.

Eerder kreeg een vestiging van Zapp aan de Fagelstraat in West ook brief waarin de gemeente aangaf dat de darkstore moest sluiten. Eind januari besloot de gemeente om nieuwe darkstores een jaar lang niet toe te staan in de stad. Die vestiging is nog open omdat Zapp heeft een rechtszaak aangespannen tegen de sluiting .

De darkstores in De Pijp die dicht moeten zijn vestigingen van Getir, Zapp en Gorillas op de Eerste Jacob van Campenstraat, de Daniël Stalpertstraat en het Gerard Douplein. De darkstores voldoen volgens de gemeente niet aan het bestemmingsplan. Ook zijn de vestigingen buiten de gebruikelijke winkeltijden open. Daarnaast wordt er overlast ervaren bij omwonenden, zoals geluidshinder en verkeersoverlast en zijn er tijdens controles meerdere overtredingen vastgesteld. De gemeente heeft 'een voornemen tot last onder dwangsom' opgelegd. De ondernemers mogen hier eerst op reageren. Komt het tot het definitief opleggen van een last onder dwangsom, dan zullen de vestigingen moeten sluiten. Doen zij dat niet tijdig dan moeten zij een dwangsom van 20.000 euro betalen. Voor de ondernemingen bestaan er verschillende juridische mogelijkheden om dit besluit aan te vechten, maar de gemeente verwacht dat de winkels binnen afzienbare tijd hun deuren sluiten, zodat de overlast voor buurtbewoners stopt. Plan voor darkstores De gemeente is bezig met een plan waarin staat in hoeverre en onder welke voorwaarden een flitsbezorgdienst vanuit een darkstore op een bepaalde plek kan worden gevestigd. Tot die tijd komen er dus geen nieuwe bij. Eerder al gaf het college aan dat deze distributiecentra midden in woonwijken ongewenst zijn omdat het de leefbaarheid vermindert. De drie vestigingen in De Pijp kunnen nog juridische stappen ondernemen om de sluiting te voorkomen. Toch verwacht de gemeente dat binnen afzienbare tijd de winkels daadwerkelijk hun deuren zullen sluiten. De vestigingen hebben een dwangsom opgelegd gekregen, wat inhoudt dat de ondernemers een groot geldbedrag moeten betalen als ze zich niet aan de beslissing van de gemeente houden.