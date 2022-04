Inbrekers slaan veel minder vaak toe dan voor corona, 't Gooi juist vaker het doelwit

Het afgelopen half jaar werd er door de hele provincie ongeveer 2.400 keer ingebroken, veel minder dan twee jaar geleden voor de coronacrisis. Toen stond de teller op meer dan 4.300 woninginbraken.

De daling van inbraken de afgelopen twee jaar was mogelijk te verklaren door de coronacrisis en de genomen maatregelen en lockdowns, waardoor we vaker thuis waren. Nu we weer meer buitenshuis mogen werken, is het aannemelijk dat het aantal woninginbraken daardoor ook weer wat toegenomen is. Dat blijkt ook uit de cijfers.

Bekijk hoe vaak er werd ingebroken in jouw gemeente. Tekst gaat verder onder het kaartje.