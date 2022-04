Opgenomen speech over supermarktincident bij concert Glennis Grace

Vlak voor het optreden van gisteravond gaf de zangeres haar boodschap in een van tevoren opgenomen speech, zo is te zien op beelden via Shownieuws. "Als vrienden aan mij vragen hoe het met mij gaat, dan merk ik dat ik nog niet echt heb verwerkt wat er de afgelopen tijd is gebeurd", zo begint ze haar boodschap. Ook meldt ze dat ze de laatste maanden "met haar haren door de modder heen is gesleurd".



Grace vervolgt: "Ik ben een flapuit, ik ben impulsief en ik heb een vechtershart. Dat heeft me in mijn leven hoogtepunten en dieptepunten gebracht." (...) "Deze laatste keer heb ik het verkeerd gedaan. Deze keer had ik moeten luisteren naar mijn verstand, had ik even tot tien moeten tellen en bedenken: wat is hier eigenlijk aan de hand?"



Verder vertelt de Jordanese zangeres dat ze na de berichtgeving over het supermarktincident duizenden donkere berichten heeft ontvangen die, zo zegt Grace, "haar kant van het verhaal geen eerlijke kans hebben gegeven". Halverwege het audiofragment is te zien dat de zangeres het podium op komt. "Vanavond laat ik al die negativiteit achter me en doe ik vol overgave waar ik het meeste van geniet. Dank jullie wel, dat jullie hier voor ons zijn", zei Grace waarna ze een groot applaus kreeg van haar fans.



Begin april reageerde de zangeres ook al via een videoboodschap, waarin ze liet weten spijt te hebben van haar daden. Hoewel ze erbij zei dat "de zaken 'uit hun verband getrokken", had ze toch beter moeten weten, zegt ze. "Mijn zoon kwam thuis met een bebloed gezicht. Ik heb me laten leiden door mijn moederinstinct." Ook zegt ze dat ze heeft geleerd van de situatie. "Ik weet nu hoe ik kan reageren en dat is vaak te impulsief."



Bij het supermarktincident, dat op 12 februari in de Jumbo op de Westerstraat in Amsterdam plaatsvond, werd supermarktpersoneel mishandeld. Een dag na het incident vertelden meerdere getuigen aan AT5/NH Amsterdam dat Grace betrokken was bij het geweldsincident. De zangeres werd op verdenking van betrokkenheid aangehouden, net als haar zoon en drie medeverdachten.