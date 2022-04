IJmond NL V Cruiseschip in IJmuiden symbool van terugkerende reislust: "De schwung komt er weer in"

Er kunnen 2800 passagiers mee worden vervoerd, herbergt 1200 bemanningsleden en lijkt van een afstand meer op een flatgebouw dan op een cruiseschip. Zo groot zien ze ze zelden in de IJmondhaven. Daarom is de Valiant Lady van de Britse miljardair Richard Branson deze dager dé publiekstrekker van IJmuiden.

Hoewel er geen toeristen aan boord zijn, het schip wordt namelijk gebruikt voor televisie-opnames, symboliseert de aanwezigheid van deze drijvende flat de teruggekeerde reislust. "De schwung komt er weer in", zegt Ton van der Scheer, adviseur van ondernemersvereniging IJmond. "Er zit wel een aantal dingen tegen, zoals de inflatie en de oorlog, maar in zijn algemeenheid kun je zeggen dat iedereen er weer klaar voor is. Dat merk je aan alles en dat is een fijne constatering. Dit schip (de Valiant Lady) is leeg, maar er gaan snel schepen mét toeristen volgen."

Toeristentrekkers Deze reizigers vertrekken in de meeste gevallen naar Amsterdam. Van der Scheer is er veel aan gelegen de toeristen in de IJmond te houden. "We hebben veel in huis. Om te beginnen hebben we de grootste zeesluis ter wereld. Ook hebben we prachtige stranden en duinen. En voor de liefhebbers is er de Bazaar in Beverwijk. Ik snap best dat je niet alle toeristen hier gaat houden, daarvoor is de aantrekkingskracht van Amsterdam te groot. Maar een deel wel."

De IJmond zou in economisch opzicht meer kunnen profiteren van de Amsterdamse magneetwerking. Maar dan moet de verbinding met de hoofdstad wel beter worden. Van der Scheer is groot voorstander van de terugkeer van een snelle bootverbinding over het Noordzeekanaal. "In toeristisch opzicht is er geen mooiere oplossing dan deze. En wie weet, misschien is dit, met alle corona-toestanden achter de rug, wel hét moment om daar een begin mee te maken."

NH Nieuws/Rogier Dankerlui

Fast Flying Ferry: in 27 minuten van Velsen naar Amsterdam Van 2002 tot eind 2013 voer tussen Amsterdam Centraal en Velsen de zogeheten Fast Flying Ferry. De door Connexxion in opdracht van de provincie Noord-Holland uitgevoerde verbinding stond bekend als lijn 419. Er werd gebruik gemaakt van draagvleugelboten (zie foto). De Fast Flying Ferry overbrugde de afstand tussen de hoofdstad en Velsen binnen een halfuur. Doordat er meerdere ongelukken mee zijn gebeurd - in de meeste gevallen met gewonden- kwam de verbinding ter discussie te staan. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid concludeerde na een onderzoek dat de veiligheid van de reizigers in gevaar was vanwege de hoge snelheid en het lichte gewicht van de boten. Daarop werd de maximumsnelheid teruggebracht van 65 kilometer naar 50 kilometer per uur. De 'oversteek' duurde daardoor langer. Daardoor voeren de boten ook minder vaak. Sindsdien maakten minder reizigers gebruik van de dienst, die niet meer rendabel bleek en daarom werd opgeheven.