Meer dan 1300 namen heeft het Noord-Hollands Archief in kaart gebracht van Noord-Hollandse vrouwen, die in de oorlogsjaren in verzet kwamen. Sommigen van hen brachten illegale kranten rond, anderen vervalsten persoonsbewijzen, hielpen onderduikers of waagden hun leven in het gewapend verzet. Allemaal waren ze dapper genoeg om op te staan tegen de Duitse bezetter.