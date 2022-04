Scholieren leggen zoektocht naar Hilversumse oorlogslachtoffers vast

"Nu zijn alle bevindingen vastgelegd in een boek, wat wij met een clubje nabestaanden gaan overhandigen op de herdenking in Wöbbelin volgende week." Van de oorspronkelijke leerlingen die in 2019 aan het project begonnen, zit helaas niemand meer op school. "Gelukkig zijn ze allemaal geslaagd voor hun examen", lacht Theo.

Bij de boekpresentatie zijn wel twee scholieren aanwezig die dit jaar nog bij de afronding van het boek betrokken waren. Daarnaast luisteren vier opgespoorde nabestaanden aandachtig naar de woorden van wethouder Annette Wolthers die het boek in ontvangst neemt. "Ik schiet weer vol", zegt Miranka Ooms bij het bekijken van een video over haar oom. Als nabestaande van Erik Ooms werd zij snel opgespoord tijdens het project.

Voor docent Theo Oosterhagen is het project alleen nog maar het begin. Hij hoopt na dit project nog meer leerlingen te kunnen interesseren om de Hilversumse oorlogsgeschiedenis te ontrafelen. "Wie weet kunnen we mensen die een struikelsteen hebben in Hilversum wel een gezicht geven. Dan kunnen we op deze voet doorgaan met nieuwe leerlingen."