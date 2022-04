Kamperen anno 2022: caravan met vloerverwarming

Met een zonnige meivakantie voor de deur zullen veel vakantiegangers er weer op uit trekken met de caravan. En waar je vroeger kamperen niet assioceerde met luxe, is dat tegenwoordig anders. In de nieuwste caravans kun je namelijk meer dan alleen een potje kaarten.

Zo verkopen ze in Purmerend de zogenoemde Fendt Diamant 650 SGD, dat is de duurste caravan uit het assortiment. Niets is aan het toeval overgelaten in het 'huisje op wielen'. Er zit een oven, een grote koelkast en vloerverwarming in. "Deze caravan is een huisje op wielen, dus je hebt alles mee op de camping", zegt verkoper Patrick van Zon.