Groeiend tekort aan vrijwilligers in Amsterdam: "Iedereen kan een maatje gebruiken"

Het aantal vrijwilligers in de stad daalt. Daarom start vrijwilligersorganisatie De Regenboog Groep de campagne 'Aardige Amsterdammers' waarin mensen worden opgeroepen zich aan te melden als maatje. Eén van die maatjes is Pascal. ''Ik help hem en hij mij eigenlijk ook.''

Nadat Pascal zelf door een zwaardere periode ging, besloot ze zich aan te melden als vrijwilliger. ,,Ik heb last van depressies. Inmiddels heb ik die goed onder controle. Voor mij was dit een motivatie om ook anderen te helpen die het zwaar hebben. Ik wil graag wat terug doen." Portretten Sinds een paar maanden is ze een maatje van de 75-jarige Hans. ''Zijn hobby is wandelen, dus wij wandelen veel. Iedere keer als ik met hem afspreek, dan voel ik mij nuttig. Ik help hem en hij mij eigenlijk ook. Je bent er voor elkaar en brengt tijd met de ander door. Dat is heel waardevol." De foto van Pascal, gemaakt door fotograaf Tessa Posthuma de Boer, hangt samen met negentien andere portretten op de buurtboerderij in het Westerpark. Ook hangen er affiches van de foto's door de hele stad. Op die manier hoopt De Regenboog Groep mensen te motiveren zich aan te melden. ''Iedereen kan een maatje gebruiken'', aldus woordvoerder Jola Gosen.

Tekort Dat er vrijwilligers nodig zijn, blijkt ook uit cijfers van de gemeente. 39 procent van de Amsterdammers deed in 2018 vrijwilligerswerk. In 2020 was dit nog 28 procent. Ook Gosen ziet het aantal aanmeldingen teruglopen bij De Regenboog Groep. ''Wij krijgen iedere maand vijftien nieuwe vrijwilligers, maar tegelijkertijd ook 200 mensen die iemand nodig hebben. Door het tekort moeten mensen soms wel een half jaar wachten op ondersteuning." Volgens haar zijn de foto's van de vrijwilligers ook een manier om ze in het zonnetje te zetten. ''Zij doen iets wat voor hen heel normaal is, maar voor onze organisatie heel waardevol." Aanmelden als maatje kan via de website.