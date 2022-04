Het regende lintjes in de Noordkop: wel 36 toppers krijgen een koninklijke onderscheiding

Twee jaar op rij werden op een alternatieve manier lintjes uitgereikt aan de inwoners, maar dit jaar kunnen de koninklijke onderscheidingen weer door de burgemeester zelf worden opgespeld. In de Noordkop kregen maar liefst 36 mensen een koninklijk lintje.

Gemeente Den Helder

De meeste mensen werden onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vier kregen een hogere onderscheiding, namelijk Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Een hiervan kreeg deze onderscheiding zelfs 'met de zwaarden', vanwege zijn inzet als actieve militair. Schagen (14 lintjes) Van alle gemeenten in de Kop van Noord-Holland werden in de gemeente Schagen vandaag de meeste lintjes opgespeld: veertien. Twaalf werden onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Bijzonder is dat hier ook een echtpaar bij zit, Kees en Willeke van Treuren uit Schagen. Twee inwoners kregen de hogere onderscheiding van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, dit zijn Ab Strampel uit Callantsoog en Theo Wever uit Waarland. Strampel was directeur van meerdere basisscholen in de Kop van Noord-Holland en was een van de grondleggers van scholenstichting Surplus. Ook was hij actief als vrijwilliger, onder andere voor Stichting Callinger Erfgoed en voor Stichting de Omroeper. Wever was directeur van de Stichting Wever Bouwgroep en heeft met zijn bedrijf meerdere verenigingen in het dorp kunnen sponsoren. Ook was hij actief voor Bouwend Waarland, waarmee hij zorgde voor de instandhouding van de leefbaarheid, vitaliteit en voorzieningen in Waarland. Daarnaast nam hij in 2020 het initiatief voor de bouw van een nieuwe sporthal in het dorp. De andere onderscheidingen gingen naar: Frans Potemans uit Callantsoog, Adri de Wit uit 't Zand, Perry Vriend uit 't Zand, Karel van Geebergen uit 't Zand, Ellie de Vogel uit 't Zand, Chih Chun Wang uit Schagen, Willeke van Treuren-Hempel uit Schagen, Kees van Treuren uit Schagen, Fred Horeman uit Dirkshorn, Ria van Buitenen-Bartels uit Warmenhuizen, Marjan Leijen uit Warmenhuizen en Dirk Bruin uit Waarland. Bekijk hieronder het verslag van onze mediapartner Regio Noordkop van de Lintjesregen in Den Helder:

Den Helder (12 lintjes) Elf van de twaalf Nieuwediepers die vandaag een lintje kregen, werden onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De twaalfde kreeg een bijzondere onderscheiding: Philippus Jongejan wordt Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden. Hij kreeg deze aanvulling 'met de zwaarden' vanwege zijn inzet als actieve militair. Minister Kajsa Ollongren van Defensie speldde de onderscheiding bij hem op in Den Haag. Een van de gedecoreerden in Den Helder was Wiltrude Turnhout-van den Bosch. Zij was van 2009 tot 2014 wethouder, met uiteenlopende portefeuilles: van havenzaken en economische zaken tot onderwijs, kunst en cultuur en sport. Na haar wethoudersperiode is zij zich in gaan zetten voor onder andere Kopgroep Bibliotheken, Scholen aan Zee en de Kunstuitleen. De andere onderscheidingen gingen naar: mevr. J. van 't Hert-Dijkman, dhr. P.J. Jonkheer, dhr. A.N. Benschop, dhr. J. Raaijmakers, mevr. E.P.M. Koomen-Fontein, dhr. P.M.M. Offermans, mevr. K. Bootsman, dhr. D. Stam, mevr. D.E. Pater en dhr. F.C. Klut.

Gemeente Hollands Kroon