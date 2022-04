Dode en zwaargewonde door ontploffing op schip bij kust van Egmond

Het zwaargewonde slachtoffer is gisteravond rond 21.30 uur per Search and Rescue-helikopter (SAR) van de Nederlandse Kustwacht naar parkeerterrein P8 bij het AZ-stadion gevlogen. Vanuit daar is het slachtoffer per ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt mediapartner Duinstreek Centraal.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet op dit moment onderzoek aan de Ruigenoordweg in de Amsterdamse haven, waar het schip - dat vaarde onder de vlag van Saoedi-Arabië - na het ongeval heengebracht is. Dat laat de Onderzoeksraad voor Veiligheid weten op Twitter.