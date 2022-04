Eindelijk weer écht Koningsdag: wat is er vandaag allemaal te doen in de Noordkop?

We hebben het twee jaar aan ons voorbij moeten laten gaan, maar vandaag mag het weer: eindelijk kunnen we weer uitbundig, en met elkaar, Koningsdag vieren. Maar wat is er allemaal te doen? Hier een (onvolledig) overzicht van de activiteiten in de Noordkop.

NH Nieuws / Jurgen van den Bos

Den Helder In Den Helder begon Koningsdag eigenlijk gisteren al. Traditiegetrouw voeren de tamboers en pijpers van het Korps Mariniers en de marinierskapel der Koninklijke Marine op de avond voor Koningsdag om 19.00 uur de taptoe uit in Den Helder. Twee jaar kon dat niet doorgaan vanwege de coronapandemie, maar nu mag het eindelijk weer. Tekst gaat verder onder de foto...

NH Nieuws/ Matthijs Gemmink

Op Koningsdag zelf vuurt een saluutbatterij van de Koninklijke Marine op dezelfde locatie saluutschoten af vanwege de verjaardag van koning Willem-Alexander. Er worden om 9.30 uur 33 schoten afgevuurd, om 12.00 uur 35 schoten en om 15.00 uur 33 schoten. Publiek mag hier bij zijn, toegang hiervoor is gratis. Verspreid door de stad zijn er vandaag allemaal vrijmarkten en kinderspelen te vinden. Zo heeft Buurthuis de Beuk vanaf 13.00 uur oud-Hollandse spelletjes voor de jeugd en wordt bij 't Kraaiennest om 11.00 uur begonnen met het versieren van fietsen voor de optocht die om 12.00 uur begint. Daarna zijn er in de speeloase ook allemaal spelletjes en is er muziek. Straattekenen Bij West End aan de Lijserbesstraat wordt om 11.00 uur begonnen met grabbelen, touwtje trek, een springkussen en eveneens het versieren van fietsen. Een uur later is er straattekenen en weer een uur later is de versierde fietsentocht. In de middag zijn hier kinderspelletjes en is er live muziek. Ook zijn er versierde fietsen te zien in Tuindorp (begint om 10.30 uur) - met daarna kinderspelletjes - en bij Buurthuis Centrum (daar is de start om 11.00 uur van de optocht). Hierna zijn er uiteraard ook allemaal spelletjes te doen. De grootste vrijmarkt van Den Helder is bij multifunctioneel centrum de Boerderij in De Schooten. De markt is open van 10.00 uur tot 16.00 uur. Tegelijkertijd zijn er kinderspelen. (Tekst gaat verder onder het Facebookbericht.)

Vandaag over 3 weken is het zo ver 🎉🥳 We gaan voor volle zon en een graadje of 18 🌞👌 deal? Wij hebben er zin an 👍 Posted by Mfc De Boerderij on Wednesday, April 6, 2022

Op Huisduinen is om 10.30 uur de aftrap in het Dorpshuis, waar koffie met gebak klaarstaat. Om 12.00 uur is er een optocht met versierde fietsen onder begeleiding van de Knorhanen. Ook zijn er kinderspelen, is er muziek en oranjebitter en gaat het feest nog even door. De vrijmarkt in Julianadorp begint om 9.00 uur op het Loopuytpark. Deze duurt tot 12.30 uur, daarna zijn er tot 15.30 uur (oud-Hollandse) spelletjes voor de jeugd, staat er een springkussen en is er een loterij. Hollands Kroon De Oranjevereniging van Kreileroord vraagt alle inwoners hun huizen te versieren met Koningsdag, de vlag uithangen kan daarbij niet ontbreken. De winnaar krijgt een prijs. Maar er is meer: zo is er een parcours uitgezet met allerlei spelletjes en is er een kinderoptocht op versierde fietsen. Ook de kinderen is gevraagd zichzelf zo feestelijk mogelijk aan te kleden. De optocht start op het plein bij de Klaverstraat. Ook hier is er een prijs voor de winnaar. (Tekst gaat verder onder het Facebookbericht.)

In Breezand is er ook een versierde optocht onder begeleiding van muziek, deze begint om 12.00 uur vanaf De Aap. Van 13.00 uur tot 15.00 uur zijn er op het terrein van De Aap een kindervrijmarkt en spelletjes. Daarnaast is er koffie, thee en lekkers met een loterij. Middenmeer heeft een druk Koningsdagprogramma voor de boeg: zo wordt onder meer om 10.00 uur de beste thuisbakker gezocht tijdens de bakwedstrijd Heel Middenmeer bakt, zijn er spelletjes, is er een seniorenbingo, is er vanaf 13.00 uur een vrijmarkt, is om 16.00 uur de talentenshow Middenmeer got talent en is er om 18.00 uur een puzzelrit. (Tekst gaat verder onder het Facebookbericht.)

Weten jullie hoe blij wij zijn dat we ons programma voor Koningsdag 2022 met jullie kunnen delen? We mogen eindelijk weer los! Dat gevoel is niet te beschrijven. Posted by Oranjevereniging Middenmeer on Monday, April 11, 2022

Net als eerdere jaren is er op het parkeerterrein aan de Terpstraat in Wieringerwerf, ter hoogte van de Oude Maaier, een vrijmarkt. Er staat ook een inzameltent van Stichting AED, die de vrijmarkt organiseert, waar mensen hun niet-verkochte spullen kunnen inleveren. Met lootjes kunnen zij hier vervolgens een prijs winnen. Vanaf vanochtend 6.00 uur mogen de verkoopplekjes worden ingenomen. In speeltuin de Helderse Buurt in Hippolytushoef is van 11.00 uur tot 15.00 uur een vrijmarkt. De traditionele versierde fietsoptocht begint om 12.00 uur. Daarnaast staat er een grabbelton, is er een loterij, zijn er spelletjes en kunnen kinderen worden geschminkt. Op het VV Wiron terrein aan de Oosterkruisweg in Den Oever is vandaag ook de hele dag wat te doen. Om 10.00 uur is er een fietstocht, springkussen en bingo, om 11.00 uur gevolgd door onder andere een vrijmarkt en een stormbaan. Na de middag staat de brandweer er, kunnen kinderen zich laten schminken, is er een ballonnenclown en staat er een dj. (Tekst gaat verder onder het Facebookbericht.)

Wat hebben we er al zin in!! 🇳🇱🎉🎊😁 Posted by Koningsdag den oever 2022 on Sunday, April 17, 2022

Texel In elk dorp op Texel wordt met Koningsdag feest gevierd, meldt VVV Texel. Zo is in Den Burg in het centrum een rommelmarkt, in de middag is er de Koningsparty in de Wezentuin, met live muziek, hapjes en drankjes. In De Koog zijn vanaf 11.00 uur spelletjes voor kinderen. Hierna gaan ze met hun versierde fietsen, en een band, een rondje rijden door het dorp. Ook is er een zeskamp, eveneens live muziek en kunnen ze prijzen winnen met het Rad van Fortuin. Ook in Oosterend is vanaf 10.00 uur een optocht met versierde fietsen, daar vanaf dorpshuis de Bijenkorf naar de muzieknis waar Excelsior de kinderen opwacht met muziek. Vervolgens zijn ook hier kinderspelletjes en kunnen er fakkels worden gemaakt voor de meierblis. Dat is een traditioneel vreugdevuur op Texel, de meierblissen worden op 30 april aangestoken. (Tekst gaat verder onder het Facebookbericht.)

Aan de slag voor de taartbakwedstrijd! Posted by Gemeenschap Oudeschild on Sunday, April 24, 2022

In Oudeschild is op het veld voor het dorpshuis een vrijmarkt. Hier kunnen kinderen ook spelletjes spelen en er is een taartenbakwedstrijd. Als het slecht weer is, wordt alles naar binnen verplaatst naar het dorpshuis. Het noordelijkste dorp De Cocksdorp viert Koningsdag ook met het versieren van fietsen en een optocht door het dorp. Deze optocht begint om 10.45 uur onder begeleiding van de fanfare. Er is daarnaast van 12.00 tot 17.00 uur een markt en er zijn vanaf 13.00 uur spelletjes. Schagen In het centrum van Schagen is op Koningsdag een vrijmarkt. Wie wil kan vanaf 6.00 uur vanochtend een plekje op de vrijmarkt innemen. De vrijmarkt duurt tot 13.30 uur. Aan de noordzijde van de Grote Kerk in Schagen zijn vanaf 14.00 uur live muziekoptredens op een podiumwagen. Toegang hiervoor is gratis. In het winkelcentrum Makado wordt Koningsdag ook gevierd: naast dat de winkels lang open zijn, is er de hele dag muziek en entertainment. In Warmenhuizen is om 10.00 uur de opening van de kindervrijmarkt in Sporthal De Doorbraak. Als het mooi weer is, is de vrijmarkt buiten. Om 11.00 uur is er een spellenparcours voor kinderen, maar er staat vanaf 13.30 uur ook een luchtkussen en kinderen kunnen zich in de middag laten schminken. 's Avonds is er een kinderdisco. (Tekst gaat verder onder het Facebookbericht.)

Jaja.... daar is ie dan: KONINGSDAG 2022 Een gezellige dag op sportcomplex de Doorbraak. Genoeg te doen voor jong en... Posted by Kantine De Doorbraak Warmenhuizen on Tuesday, April 19, 2022

In Dirkshorn begint het Koningsdagfeest om 11.45 uur met muziek in de woonzorghoeve Hornhoeve. Op het Dorpsplein worden vanaf 12.15 uur de kinderspelen gehouden. Ook is er op het Beweegplein trefbal en in brasserie de Kastanjeboom is om een 14.00 uur een disco. Tuitjenhorn start de dag met het uithangen van de Nederlandse vlag. Om 9.00 uur worden kinderen opgeroepen om hun versierde fietsen te laten zien bij het St. Jozefpark, waar ze prijzen voor kunnen winnen. Daarna is er de fietsoptocht naar Sportpark de Kuil. Op het sportpark is er een pannatoernooi, staat er een stormbaan, zijn er allerlei spelletjes en kunnen kinderen zich laten schminken. Voor oudere inwoners is er een muziekoptreden. In de middag begint om 13.30 uur (tot 16.30 uur) een vrijmarkt op de Dorpsstraat. De finale van het pannatoernooi start om dezelfde tijd op de vrijmarkt bij café de Vriendschap. Zandtemmers blikken op Koningsdag nog één keer terug op de laatste editie van de Elfstedentocht, dit jaar 25 jaar geleden. Met oranje ijsmuts op en Friese doorlopers om de nek kunnen mensen meedoen aan een alternatieve Elfstedentocht door 't Zand. Onderweg vinden ze uiteraard koek en zopie. Het begint om 10.00 uur en is om 12.00 uur afgelopen. Opgeven kan alleen niet meer: deelnemers hadden zich vooraf moeten aanmelden. (Tekst gaat verder onder het Facebookbericht.)

Boeren, burgers, buitenlui en beste kinderen van ’t Zand, It giet oan! Het Oranjecomité heeft zich beraad en voorziet... Posted by Oranjecomité 't zand. on Wednesday, March 23, 2022