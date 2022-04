Hoge boete en vliegontzegging voor beschonken piloot op Schiphol

De politierechter heeft vandaag een Amerikaanse piloot een boete opgelegd van 5.000 euro, omdat hij weigerde mee te werken aan een alcoholonderzoek. Naast de boete is hij ook veroordeeld tot een vliegontzegging van ruim een jaar. De man werd vorig jaar december door de luchtvaartpolitie in de kraag gevat toen hij op het punt stond om als gezagvoerder van Schiphol naar de Verenigde Staten te vliegen.

Een medewerker van de luchtvaartmaatschappij van de piloot trok aan de bel, toen bleek dat de cockpitbemanning de avond voor de vlucht 'de nodige alcoholhoudende dranken had genuttigd'. De gezagvoerder werkte mee aan een ademtest van de luchtvaartpolitie en ging ook vrijwillig mee naar de kazerne van de Koninklijke Marechaussee om vast te stellen of er nog alcohol in zijn bloed zat.

Eenmaal in de kazerne zette de piloot de hakken in het zand en weigerde een bloedonderzoek. Zo'n onderzoek mag alleen worden afgeslagen als daar een medische reden voor is, maar die had hij niet. De luchtvaartpolitie en marechaussee hebben zeven uur lang tevergeefs geprobeerd een alcoholonderzoek bij de piloot uit te voeren. Ook een arts kreeg het niet voor elkaar om bloed bij de man af te nemen.

Trainerend gedrag

Het Openbaar Ministerie eiste vandaag 7.000 euro boete en een vliegontzegging van 59 weken tegen de 64-jarige piloot. "Het gedrag dat verdachte op de kazerne van de marechaussee heeft laten zien is onaanvaardbaar en past niet bij een gezagvoerder", aldus de officier van Justitie.

"Onvolwassen trainerend gedrag, kennelijk met het enige doel om geen verantwoording te hoeven nemen en om onder de consequenties van zijn eigen handelen uit te kunnen komen. Waar de verdachte eerst kennelijk geen enkele moeite had om de nodige alcohol naar binnen te werken, had hij er later wel veel moeite mee om dat eerdere onverantwoordelijke gedrag te erkennen en zijn verantwoordelijkheid daarvoor te nemen."

Niet naar Nederland

Van de politierechter kreeg de piloot geen 7.000, maar 5.000 euro boete. De rechter ging wel mee in de eis van 59 weken vliegontzegging, waarvan 28 weken voorwaardelijk. Dat komt er waarschijnlijk op neer dat de piloot ruim een half jaar lang niet naar Nederland mag vliegen. Het is niet bekend of zijn werkgever stappen tegen de man heeft ondernomen, omdat het niet openbaar is voor welke luchtvaartmaatschappij hij werkt.