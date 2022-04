Groot verzet tegen geitenhouderij in Enkhuizen: "Absurd, gezien de gezondheidsrisico's"

Tegenstanders van de plannen voor een geitenhouderij met 2.000 geiten in Enkhuizen lieten flink van zich horen vandaag. Tijdens een rechtszaak hadden zich maar liefst 80 belanghebbenden zich gemeld. "Het is absurd, gezien de gezondheidsrisico's", zo luidde het verzet.

De rechtszaak bij de bestuursrechter was aangespannen door de initiatiefnemers van de geitenhouderij. Beiden waren overigens niet aanwezig bij de zitting en lieten zich vertegenwoordigen door advocaat Franca Damen.

Een vergunning, die in eerste instantie was toegewezen, werd na 465 bezwaren van omwonenden alsnog ingetrokken. Reden: de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat in een straal van twee kilometer rond geitenboerderijen er een verhoogde kans op longontstekingen zijn.

Reden voor de Provincie om in 2018 een geitenstop in te voeren. Dat houdt in geen nieuwe geitenhouderijen of uitbreidingen van bestaande geitenboerderijen. Maar omdat de aanvraag in Enkhuizen al voor de geitenstop is gedaan, moet de gemeente die in behandeling nemen.

Vergunning had nooit gegeven mogen worden

"Volksgezondheid is als Europese richtlijn toegevoegd. Eigenlijk had dat al in de eerste vergunningsaanvraag meegenomen moeten worden", aldus de advocaat van de gemeente Enkhuizen, Marieke Dankbaar.

In totaal 80 mensen mochten hun verhaal doen als belanghebbende. Er hadden zich meer mensen aangemeld, maar omdat die verder dan 2 kilometer van de locatie van de beoogde geitenhouderij wonen, werd hun bezwaar afgewezen.

De meesten lieten zich vertegenwoordigen door een advocaat of hielden het bij hun bedrief. Zo'n tien omwonenden waren naar Haarlem gekomen om hun verhaal te doen. "Er zijn veel meer mensen die bezwaar hebben, alleen hebben die zich niet gemeld. Ook blijkt uit onderzoek van NH Nieuws en Kieskompas dat de meeste Enkhuizers er niet op zitten te wachten", vertelt één van hen.

'Waarom zou gemeente anders beslissen?'

Advocaat Matthijs Nierman, die een omwonende bijstaat die op 800 meter afstand woont van de locatie voor de geitenhouderij vindt het terecht dat de vergunning is afgewezen. "Er worden alleen maar argumenten van juristen zonder medische achtergrond aangevoerd. De GGD zegt dat je het vanwege de gezondheid niet moet doen. Waarom zou de gemeente dan anders beslissen?

De gemeente wil nog niet reageren zolang de zaak onder de rechter is. De advocaat van de initiatiefnemers, Franca Damen, was het niet eens dat iedereen binnen twee kilometer rond de locatie van de geitenboerderij als belanghebbende wordt gezien.

Maar bovenal waren er volgens haar geen nieuwe argumenten om de vergunning in tweede instantie alsnog af te wijzen. En de gezondheidsonderzoeken zouden volgens haar niet op Enkhuizen van toepassing zijn, omdat in de gemeente nog geen intensieve veehouderijen zijn.

De uitspraak is op 2 juni. Al lijkt de kans nu al groot, dat ongeacht de uitkomst, er een hoger beroep zal volgen.