Koningsdagfan Frits Nietse stippelt zijn perfecte Koningsdag uit: "Het kriebelt al"

Met de bus vertrekt hij vervolgens naar de Peperstraat. "Mijn eerste stop is hier en vanaf hier loop ik dan meestal naar het centrum. Ik ga hier eerst langs de kroeg." Het is die gezelligheid wat Nietse zo enthousiast maakt op Koningsdag. "In de kroeg spreek je met bekenden en ook op straat kom je bekenden tegen."

Na zijn kroegbezoek vertrekt hij richting het centrum van Zaandam waar de vrijmarkt is. "Die struin ik altijd af en er willen altijd mensen met mij op de foto." Na de vrijmarkt gaat hij door naar het Damplein.

Nietse houdt van de muziek, vaste prik op het Damplein. "Het is die feeststemming van iedereen en de gezelligheid die je hier voelt. Ik ben een feestbeest." Hij loopt de hele dag rond, kletst verder met bekenden en gaat zo door tot laat. "Maar ik pas altijd op dat ik niet te veel drink, want ik moet ook nog thuiskomen", grapt hij.

Dat de afgelopen twee jaar er geen uitbundig Koningsdagfeest is geweest vindt hij jammer. "Ik ben toen alsnog de stad in gegaan met mijn koningoutfit, om voor mezelf toch het idee te geven dat het Koningsdag was." Nietse is inmiddels bekend in de stad. "'Kom je weer?' Roepen ze vaak naar me. Sommige roepen naar me: 'Hey! ik heb een foto met jou!'"